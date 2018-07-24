抗議東亞青運主辦權被取消 林佳龍籲團結做台中後盾

台中市長林佳龍針對東亞運青奧發表看法。他說：抗議東亞青運主辦權被取消，呼籲國人團結做台中後盾。（記者廖耀東攝）

2018-07-24 15:05

〔記者張菁雅／台中報導〕第一屆東亞青年運動會原訂明年在台中市舉行，因為中國打壓，東亞奧林匹克委員會決議取消台中市主辦權。台中市長林佳龍公開表達強烈的遺憾與嚴正的抗議，並表示，政治干預體育，已違反奧運精神，市府將盡全力尋求救濟，並希望國人團結一致，做台中市的後盾。

林佳龍表示，台中市在取得第一屆東亞青運主辦權後，盡全力辦好這場運動會，一切遵守奧運相關規定，東亞奧會執委會數次到台中開會，並給予高度評價，籌備工作也得到各界肯定，現在東亞奧會因為政治因素取消台中市主辦權，政治赤裸裸地干涉體育，這是相當粗暴的行為，嚴重違反奧運精神及奧會相關規定。

林佳龍指出，東亞奧會此舉不只傷害台中市及台灣人民，受害最大的是9個國家、地區年青的運動員，更傷害奧會標舉的精神，相信會激起世界愛好運動人士的聲援，市府除表達強烈的遺憾與嚴正的抗議外，也會與中華奧會討論進一步的救濟，包括申訴，盡全力爭取權益。

至於東亞青運場館設施，林佳龍表示，市府投入6億7千多萬元，以既有場館整建為主，包括國民運動中心、台體大田徑場、鰲峰山自由車場等，設施已接近完成，今年底或明年初可以啟用，這些場館未來仍可使用。

外傳中國擔憂林佳龍連任將難掌控賽事，對此，林佳龍說，台灣是民主的社會，選舉結果如何，只有人民可以做決定，是否對方有何考慮，因此在兩岸關係或其他方面有動作，相信國人清楚看見，希望在這個時刻，國人能團結一致，做台中市的後盾。