郝市府幕僚操刀 丁守中推主視覺「叮叮」

2018-07-23 16:14

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市長選舉年底登場，國民黨台北市參選人丁守中近期為擺脫「佛系參選」，態度轉積極。今天丁守中團隊公布主視覺、Q版人像公仔「叮叮」，而該設計是由前市長郝龍斌的文化局長劉維公操刀，丁守中受訪表示，叮叮跟自己長得像，簡直就是小分身。而主視覺Logo上使用了白、粉紅及湖水綠，其中湖水綠與市長柯文哲日前公布的「海洋色」類似，當丁守中被問到是甚麼顏色時，他回說，「這是謙卑的顏色，是丁守中謙卑的顏色。」

至於是否是因為地方基層希望可以快點顧年輕人選票，丁說之前花很多時間跑基層，現在做出調整，對於外界「佛系參選」意見，他說，「我們是要用佛的精神來降魔的」。

劉維公表示，他認識丁守中很久，所以協助幫忙丁設計。而談到設計理念，劉說，設計師聶永真長期將設計與民主政治結合，而他們想要嘗試不一樣的東西，強調「我是叮叮」屬於策展，而非行銷文宣，他想形塑出叮叮很親民，而非高高在上。他說叮叮有兩個意涵，分別為「走透透」及「對話」，代表行動以及公眾參與，

劉維公認為叮叮不僅是丁守中，只要喜歡、熱愛這個城市，「每個人都會是叮叮」，是想要讓大家都可以參與選舉，因此提出「一句話說出你的台北觀察」行動，讓大家提出對台北的提案，預計會在11月1日辦展覽，對每個認真在台北生活的人致意。

丁守中表示，自己走遍大街小巷，聽到很多人對於台北的期待，因為希望大家講出對台北的願景，設計團隊會用動畫、漫畫等方式呈現。他也預告，未來也會推出雞蛋糕餐車，走遍台北大街小巷及各議員辦公室，邀請民眾對話。

而談到為什麼選擇用「叮」而非丁守中的「丁」，丁守中認為是要讓大家可以表達心聲，就像腳踏車的鈴鐺聲。劉維公補充，認為加上「口」，可以讓大家勇敢說出來，不僅是要叮嚀現在市府，更要叮嚀丁守中，透過集體智慧發想願景。丁也說，長久以來政治都是以明星光環作主，他希望用小市民需要來看台北。

而談到主視覺配色分別出現粉紅色、湖水綠及白色，劉維公說，粉紅強調親和力，大地色則顯示丁守中的謙遜、腳踏實地，「沒有要分藍綠或是藍綠混在一起是甚麼顏色。」

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