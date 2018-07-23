阿扁再邀馬英九辯論 嘆予豈好辯哉、嗆馬好膽嘜走！

2018-07-23 09:00

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統馬英九三中案被起訴，馬辦卻指阿扁把國家資源變成私產﹖惹惱阿扁﹗今透過新勇哥物語再次邀馬辯論，並舉三個題目，「誰對誰的政治追殺」、「馬英九關了阿扁」、「誰把國家資源變私產」！？請馬前總統好膽嘜走！

勇弟表示，青創總會、小英之友會7月21日舉辦「挺改革，拚未來」社團高峰會，行政院長賴清德致詞時，砲轟前總統馬英九涉入三中案，國家資源變成黨產再變私產，以往的「五鬼搬運」已令人髮指，檢方起訴馬英九的起訴書裡提到馬英九是用「天龍八步」，比以往還要升級。

馬英九辦公室發言人回應，扯出「民進黨籍的前總統陳水扁當年如何把國家資源變成私產，人民記憶猶新」？

勇哥說，就是這一點，阿扁看到了，不禁擲筆興嘆，是可忍孰不可忍？！請問馬英九，阿扁什麼時候把國家資源變成私產？阿扁被抹黑誣陷羅織成獄的案子，有哪一件是把國家資源變成私產的？怎麼可以沒有任何證據就亂講一通！？

勇哥進一步指出，國民黨如何把國家資源變成黨產再變私產，黨產會調查報告初爐，其中「三中案」涉及刑事犯罪部分，也經台北地檢起訴在案，賴揆致詞談話並無違誤。

勇弟認為，真理越辯越明，為免淪為避重就輕，各說各話，何不由媒體邀請陳水扁與馬英九上電視一次辯論個夠？誰怕誰？除了一辯「誰對誰的政治追殺」，再辯「馬英九關了阿扁」，還可三辯「是誰把國家資源變私產」！？

勇哥表示，阿扁當然沒問題，完全同意接受安排與馬英九進行電視辯論，總統府資政辜老不是說「做過總統要有格」，請馬前總統好膽嘜走！

勇弟則引述《上報》7月15日社評，叫阿扁「需要的是追求內心的平靜」，那怎麼辦？還要辯嗎？

勇哥轉述阿扁說法「予豈好辯哉，予不得已也」。為了自己的清白，為了討回公道，阿扁將不再忍氣吞聲。與其靠別人，不如靠自己。阿扁蒙受不白的世紀之冤，10多年來受屈受辱心事誰人知？阿扁寧鳴而死，也不願苟活過殘生。

阿扁也要告訴《上報》主筆，你們並不真正了解扁案，太多誤會與人云亦云。只有冤抑獲得真正平反，才能追求內心的平靜！阿扁很想逐一拆穿一些偽君子、假清高，所謂公道伯的假面具！