連靈骨塔都在賣！中投持股247億投資包山包海

國民黨黨營事業中投公司持有股票高達247億元，投資標的包山包海。圖為國民黨中央黨部。（資料照）

2018-07-22 07:29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨黨營事業中央投資、欣裕台兩間公司前年11月被行政院黨產會認定為國民黨的附隨組織，今年已依「政黨及其附隨組織不當取得財產處理條例」申報財產。截至去年底，中投持有股票高達247億元，投資標的包山包海，2015年更出售200多個靈骨塔位，賺進546萬元。

出售200多個塔位 賺546萬元

據了解，鴻海董事長郭台銘為支持馬英九籌設基金會，今年7月質押鴻海股票850張、價值逾6千萬元；黨產會也發現，國民黨與鴻海關係匪淺，中投早在2012年就買進鴻海股票，累計39萬股，帳列金額達3300多萬元。

據最新財報資料，國民黨坐擁189億元資產，為全國最有錢的政黨，光是中投、欣裕台資產就佔156億元。黨產會委員表示，中投持有股票及存款扣掉97.4億元負債後，中投總資產154億多元，2公司財產皆已凍結，並禁止處分。

黨產會掌握，中投公司在全台有33筆土地、29筆建物，銀行現金存款8766萬元，持有股票高達247億元，其中上市櫃股票4.1億元，以1999年持續買進的信大水泥為大宗，帳列金額約1億4百多萬元，新光金、元大金、福邦證股票亦是投資標的。

未上市櫃股票 高達242億元

黨產會調查發現，中投現持有的未上市櫃股票，總價高達242.8億元，投資產業包山包海，有台鳳、台糖、京華城、開發國際、康全電訊、東元奈米、東華育樂、裕台開、中華日報、中園建設、欣光華、中加投資等67家公司的股票。

更驚人的是，國民黨從1999年至2016年，曾經持有但賣掉之有價證券高達2445億餘元，包含1037億元股票、債券5億多元，日盛、群益等基金受益憑證1402.9億元。

「國民黨連靈骨塔都在賣！」黨產會委員指出，中投在2015年賣出展雲公司在北海岸金山的273個靈骨塔位，獲利546萬元，也賣過2組東方高爾夫球證，賺進3700萬元。

此外，欣裕台公司擁有台北市中正區不動產5筆、現金存款207萬元，持有651萬元中影股票，總資產2億多元。