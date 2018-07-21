再戰澎湖縣長！賴峰偉競選服務處成立 提出三大活化主軸

2018-07-21 20:52

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國民黨澎湖縣長參選人賴峰偉競選服務處今天揭牌成立，昔日部屬紛紛歸隊，重演17年前賴峰偉與現任縣長陳光復對決戲碼，只是今年參選人多達6人，出現6搶1局面，賴峰偉提出觀光活化、海洋活化及產業活化三大主軸。

曾任兩屆澎湖縣長的賴峰偉，這次再度披上戰袍，肩負收復離島藍營堡壘的重任，競選服務處今天揭牌，除了昔日老部屬紛紛歸隊，國民黨副主席曾永權、前縣長王乾發前縣長、前立委林炳坤夫人張端美、副議長陳雙全、許明仁董事長、警政署前副署長蔡俊章、國民黨組發會主委李哲華、國民澎湖縣黨部呂永泰主委等人都到場祝賀。

賴峰偉提出「觀光活化」、「海洋活化」、「產業活化」三主軸，針對「觀光活化」，他說，當選後將推動兩岸觀光直航，同時向日本、韓國、新加坡、馬來西亞等國拓展客源；「海洋活化」未來會加強海洋復育，讓海洋恢復生氣，漁業欣欣向榮；至於「產業活化」，則設置「海洋科技園區」，以稅捐、租金等優惠措施，鼓勵業者進駐，吸引電機等各相關科系畢業生返鄉就業。

賴峰偉也說，今天是競選服務處成立，而非競選總部成立，待8月底向選委會登記後，9月他會舉辦「競選總部成大會」，屆時將廣邀各界蒞臨；至於外界關心在野整合問題，原是縣長參選人之一的許明仁，現已宣布退選出現在賴峰偉服務處，已見成效，未來還是會積極整合其他參選人。