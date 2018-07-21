小英總統輔選列車 首站竹縣為鄭朝方造勢

2018-07-21 14:06

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕蔡英文總統為年底選舉民進黨參選人造勢的輔選列車今天啟動，首站來到新竹縣幫縣長參選人鄭朝方站台；她說，新竹市長林智堅的政績有目共睹，她有百分之百的信心，只要鄭朝方做縣長，新竹市的改變，未來在新竹縣也看得到。

蔡總統上午先到位於新竹縣新埔鎮的三聖宮上香，然後參加在宮外舉辦的造勢大會，包括內政部長徐國勇、立委邱泰源和蔣絜安、圓山飯店董事長張學舜等綠營人士都來參加，中午時轉往附近的餐廳和在地青年以「客家便當會」的方式進行交流，場面氣氛輕鬆活潑。

蔡總統在三聖宮造勢會場致詞前，特別以客語：「今晡日，我又再一擺，來到恩俚新埔，摎大自家見面。這一擺，來到新竹縣、來到新埔，我要先摎各位鄉親、好朋友，說一聲『承蒙』，承蒙大自家。」問候在場鄉親，獲得熱烈掌聲肯定。

蔡總統隨後說，鄭朝方是民進黨這次推派縣市首長參選人中最年輕的一位，展現改變新竹縣之決心，這一次她派鄭朝方出征新竹縣，有百分之百的信心，鄭朝方會跟林智堅市長一樣，絕對不會讓大家失望。只要鄭朝方做縣長，今天新竹市的改變，未來在新竹縣也看得到。

鄭朝方說，竹縣年底的選戰不是政黨與政黨之間的戰爭，而是世代與世代的之間的戰爭，因此今天特別邀請不同領域的在地青年、參選人與核心幹部，跟蔡總統進行「客家便當會」，希望用年輕人的方式來凝聚力量，用年輕的思維來處理老問題，用創新的思維改變新竹縣。