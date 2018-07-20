中正廟蔣介石銅像被潑漆 促轉會：轉型正義長期延宕所致

數名獨派青年20日早上到台北市中正紀念堂抗議，並對著蔣介石銅像潑漆。事後，館方關閉整理。（記者方賓照攝）

2018-07-20 18:55

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中正紀念堂蔣介石銅像今天上午遭獨派青年潑紅漆抗議，對此，促轉會表示，此事顯示台灣社會須嚴肅反省「威權象徵」存在，應共同思考如何清理「威權遺緒」。

促轉會強調，中正紀念堂潑漆事件不能視為單一事件，正因為台灣轉型正義的工程長期延宕，類似事件才會一再發生。

促轉會指出，此次潑漆事件彰顯出台灣社會已經面臨關鍵時刻，必須嚴肅反省「威權象徵」的存在，共同思考如何清理「威權遺緒」，落實真正的自由民主。

促轉會提及，依「促進轉型正義條例」規定，本會負有「清除威權象徵」任務。而中正紀念堂的「威權象徵」符碼，體現在銅像、堂體、組織法之中；其中「中正紀念堂管理處組織法」正是威權象徵的法律護具，銅像、堂體、儀式、意識型態再生產，都賴此而生。

促轉會指出，正與文化部積極溝通合作，加強社會對話，從法律層面解構這套護具，未來更將落實在具體的園區空間處置。

促轉會規劃，將依據「促進轉型正義條例」，儘速向行政院長、社會大眾提出中正紀念堂轉型方向，落實促轉條例「否定威權統治之合法性及記取侵害人權事件之歷史教訓」的精神。