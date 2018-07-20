獨派青年中正廟潑漆影片曝光 外國遊客傻眼忙錄影

獨派青年們在早上9點半前往中正紀念堂，對蔣介石銅像與建築潑漆，畫面曝光網友直呼「不能濫用民主自由」。（圖擷取自爆料公社）

2018-07-20 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕獨派青年於2月28日在慈湖潑漆，此案今天（7月20日）下午由桃園地院開庭審理，獨派青年們則是在早上9點半到中正紀念堂，對蔣介石銅像與建築潑漆，許多外國遊客拿起手機錄影，畫面曝光後，網友直呼「不能濫用民主自由」。

民眾將潑漆影片上傳至臉書社團「爆料公社」，從中能看見幾名獨派青年朝蔣介石銅像與其身後的民主牆丟擲紅色油漆，其他人則是拉開中英雙語的白色布條，向遊客們說明他們的行為，但許多外國遊客感到相當錯愕，紛紛拿起手機錄影留念。

許多網友說，「難道只要我高興，我就可以在車站破壞公布欄嗎」、「民主也要有個禮貌態度」、「後面兩個大大的民主，真諷刺」、「自己人鬥死自己人」、「一堆閒閒沒事幹」、「看來不知道什麼又要闖關了吧」、「不是腦子進水就是有洞」、「我看這些人連拿包子去天安門直播吃都不敢」。

獨派青年則說，紅漆象徵228事件受害者的鮮血，「遍滿這個仍然坐落在中華民國統治權力核心的荒謬聖殿」，他們認為，228潑漆事件後，陵寢恢復原貌，他們「本著台灣主體性與自由民主價值」卻被拘提、起訴，因此「再次以行動宣示台灣人民對於中華民國殖民統治的反抗不會停止」。

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許多外國遊客對潑漆事件感到相當錯愕，紛紛拿起手機錄影留念。（圖擷取自爆料公社）