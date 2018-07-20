新黨青年軍要組「捍衛隊」挺馬英九 馬辦、藍營沒反應

2018-07-20 11:35

首次上稿 11:07

更新時間 11:35

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨中常會18日邀遭台北地檢署起訴「三中案」的前總統馬英九說明，黨主席吳敦義致詞時說「不是對抗某一個機關，也不是為某一個人背書」，今天引來新黨青年軍王炳忠、侯漢廷、林明正等人召開記者質疑，痛批「台灣國民黨」不肯、不敢為馬背書，強調新黨願意為馬背書，並將號召「有識之士、正義之士」共組「馬總統捍衛隊」，要全力聲援馬。

對此，馬英九辦公室發言人徐巧芯獲悉後「沒回應」﹔國民黨中央方面則仍未有反應。

新黨青年軍王炳忠說，「過去享受最多中國國民黨資源的是你們，如今有事躲起來不敢負責的也是你們！我們譴責這些『台灣國民黨』」，並強調「今天民調仍有25%鐵桿民眾為馬總統遭受的司法迫害不平，『台灣國民黨』今天不做，馬上後悔，我們挺身去幹，正面迎戰」。

王炳忠表示，民進黨利用司法工具打壓馬英九，但國民黨從上到下，卻完全沒有表現出這是司法政治迫害，今天最應該捍衛自己同志的國民黨，已淪為「台灣國民黨」，而過去享受國民黨資源最多的人，不就是這些「台灣國民黨」人士？過去馬英九帶領國民黨輝煌歲月時，這些人都享受風光與資源，如今國民黨輝煌不再，台獨工作者竊據中華民國，馬英九出了事，這些曾經享受國民黨資源的人在那裡？出事就躲起來，不敢負責，他要譴責這些沒有黨德、黨魂的「台灣國民黨」人士。

侯漢廷則表示，這次「三中案」的起訴內容，有太多明顯的錯誤，起訴理由宣稱馬英九賤賣黨產，是為了奪取聲譽以及避免不當黨產收歸國有，更加證明檢方羅織罪名，馬英九當年出售三中，怎可能預測到今天會有不當黨產處理委員會？可見是欲加之罪，何患無辭，國民黨竟然不願意為馬英九背書。