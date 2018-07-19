小英狠批「買辦集團」 洪耀福：國民黨可出來反擊啊

2018-07-19 18:04

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨主席、總統蔡英文於15日民進黨全代會中，罕見重砲批評國民黨，還列出多項罪狀，批國民黨執政「讓買辦集團主導兩岸關係」。民進黨秘書長洪耀福今表示，國民黨可以出來反擊，看民進黨哪裡說得不對，就事論事，例如國民黨可以出來證明，自己過去不是買辦。他說，國民黨該面對問題本質，而非只是出來說聲音不好聽、姿態不好。

蔡英文於全代會除大力抨擊國民黨，也細數民進黨兩年政績，強調年底選戰是「改革跟反改革對決」。洪耀福表示，民進黨政兩年埋頭苦幹，被外界污衊攻擊，支持者會喪失信心，不知道改革目的為何，為何而戰，全代會就是讓全黨支持者注意整個改革心路歷程和目標。

洪耀福說，民進黨從黨外創黨至今，改革本是民進黨的宿命，民進黨是在抹黑誤解中前進的政黨，黨外時代也被貼負面標籤。在對抗的時代裡做前進的力量很辛苦，因此盼讓支持者知道民進黨堅持初衷，改革是為了國家長遠發展，而不是個人利益，全代會也很具體達到效果。全代會就是和民進黨支持者對話的過程。

今年全代會主題為「改革挺下一代」，洪耀福說，民進黨是要讓下一代年輕人理解，很多事情可能當下不會感受到好處，很多事的好處有也不是現在做了馬上「有感」，但現在做了，幾年後效果會產生。「改革挺下一代」不會只是一篇演講，在後續宣傳、演講都會扣緊這項主題。