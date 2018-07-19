軍媒轉型》27人全台跑透透 軍聞社戰力精

2018-07-19 12:03

〔記者涂鉅旻／台北報導〕為國防部官方訊息發布單位的「軍聞社」，主要以政軍高層動態、軍事演訓與宣導內容為主，雖風格不如綜合性媒體「青年日報」活潑、多元，但隨著影片成為傳播訊息主流媒介，軍聞社的產製能量令人印象深刻。軍聞社雖第一線採訪、拍攝人力僅16人，但光今年「漢光34號演習」，就產出24支影片、162則新聞、186張圖片，戰力相當可觀。

軍聞社民國35年在中國南京成立，至今已有70餘年歷史，目的是仿照美軍提供軍事訊息供其他傳媒報導，盼藉此激勵官兵士氣、導正輿論視聽。平時用於國軍重要政策文宣報導、電視專輯節目製播，戰時依令執行三軍統帥重要談話、國家文告錄影及政軍令宣達、戰訊發布等。

事實上，軍聞社民國60年開始發展電視工作，長期提供畫面作為「莒光園地」重要素材，但隨著網路成為訊息傳遞主流媒介，軍聞社也在民國88年完成網站建置後，和YAHOO、PCHOME等入口網站、媒體簽約合作，藉此提升國軍新聞與資訊的網路能見度。

由於軍聞社有時需扮演電子媒體供訊角色，近年的影片製作能力也獲「同業」肯定，以總統蔡英文四月到蘇澳進行「戰備測考」時，演訓影片竟在幾個小時內即出爐。軍聞社社長王智平說，遇到政軍兵推、戰備測考等重要事件，社內都會先開會分工，全員出動到現場拍攝，並儘速回傳給留守台北辦公室人員剪輯，時刻都不馬虎。

軍聞社編制僅27人、採訪與攝影人數16人，屬於小團隊。王智平說：「我們常聽到人家誇讚，『軍聞社越來越強大了』。」

除既有訊息發布，王智平表示，近年的各大節日國軍形象短片，都是軍聞社負責拍攝和剪輯，而近期面對中共文攻武嚇的「宣傳片」伎倆，軍聞社又多了「專案影像」責任，也就是前往部隊第一線拍攝、剪輯相關影片，藉此告訴對岸「我們全部掌握得住，切勿蠢動」，也讓國人知道國軍時刻做好準備，進而安心。