國民黨仍願替馬英久背書？ 王世堅痛批：根本共犯結構

國民黨中常會18日邀因「三中案」遭台北地檢署起訴的前總統馬英九說明，黨主席吳敦義強調非為一人背書。（資料照）

2018-07-19 10:40

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九因涉入三中（中影、中視、中廣）賤賣案，日前遭北檢依違反《證券交易法》等罪起訴，並要求法院處以重刑，國民黨中常會18日則邀馬報告「三中案 」，遭外界批評在替馬背書。對此，台北市議員王世堅痛批，國民黨根本就是「共犯結構」！

國民黨中常會18日邀請馬英九說明「三中案」，黨主席吳敦義在致詞時，一改原先替馬英九背書的說法，表示請馬來說明只是想了解三中案處理過程是否妥適，並非要對抗某一個機關。但隨後幾位中常委發言時，「雖然強調不是替馬英九背書，但都表明願意支持馬，不相信他違法犯罪」，也讓這場中常會形同集體替馬英九背書。

對此，王世堅18日在三立《新台灣加油》表示，國民黨中常會請馬英九來報告，雖然雙方表面上沒有很熱絡，但會讓外界認為國民黨「與馬英九站在一起」。王世堅也認為，國民黨為了替不義黨產做掩護，才會願意為馬英九背書。

王世堅還舉電影《東方快車謀殺案》當作例子，痛批國民黨現在根本就是「共犯結構」，直言國民黨至今未站出來替社會、司法討公道，就是因為當初都有拿到好處，才因此不敢吭聲。