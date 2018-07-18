基進黨高市議員DIY競選服務處完工 週六開張歡迎踢館

2018-07-18 20:47

〔記者王榮祥／高雄報導〕資源不如大黨的第三勢力、年輕人想參政很難，連競選服務處都得 DIY！基進黨高市議員參選人陳信諭、李雨蓁成立聯合競選服務處，為減少開銷，成大工業設計畢業的李雨蓁索性發揮設計專長，召集青年夥伴自行設計規劃，「自己的裝潢自己來」，試圖打造一處溫馨、又有文青風格的服務處，突顯參政決心。

陳信諭將參選前鎮小港、李雨蓁參選鳳山，兩人說明服務處從七月初開始DIY動工，預計七月中旬完工，將在20坪的空間裡規劃出會議室、服務台、選民開講區等場地，除了自己規劃隔間，連會議室大桌子都是自行完成，部分設備如冷氣、書櫃也是募得，花費主要在木材、耗材等，設備花費大約兩萬元。

第二次參選高市議員的陳信諭提到，上次選戰沒有資源，這次是他第一次設立服務處，選在前鎮和鳳山交界，平均下來1人1個月才花了7千元，連辦公室主任都是合聘，希望能夠降低選舉開銷。

李雨蓁指出，過去議員動輒千萬以上選舉經費，因為「賠錢的生意沒人做」，選後勢必要賺回來，讓她體認到應降低選舉經費，才能健全台灣民主發展。

她說明，服務處應該是與選民交流公共事務的場所，初步訂於7月21日上午10點舉辦成立大會，歡迎各方選民檢驗他們的理想，來踢館也可以！