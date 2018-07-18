減少深澳電廠污染 賴揆：投入350億防制設備減污

2018-07-18 16:47

〔記者李欣芳／台北報導〕深澳電廠開發案爭議再起，面對新北市政府今天提出訴願，要求撤回深澳電廠開發案，這項訴願未來將由行政院訴願委員會審議，行政院長賴清德接受最新一期「今周刊」專訪表示，深澳電廠以最先進機組，加上兩套合計約350億元的空污防制設備，包含脫硝系統與乾濕除塵設備，可大幅去除氮氧化物、硫氧化物及粒狀物等排放物，盡最大努力減少污染。

賴揆強調，找電廠的場址並不容易，從早期規畫就選定深澳，也通過了環評、環差，目前仍會持續進行溝通，希望盡速釐清各方意見，期待能順利落實。

賴清德表示，興建深澳電廠的主因，是北部用電量占台灣整體發電的40%，但發電量才占34%，有6%的不足，北部不足的電力是從中南部北送，由於中南部會持續發展，台積電到台南，華邦電到高雄，大立光也要到中部擴廠，各區域都需要穩定供電，簡單來說，未來中南部恐怕沒有餘力再將電力北送。

他說，因為確立了非核家園的前提，剩下的選項就是火力與再生能源，占八成的火力發電，不可能全是天然氣，必須有相當比例的燃媒，「我們能做的就是降低燃媒的污染」。

減少影響藻礁 賴清德：大潭電廠接氣站縮減剩50多公頃

被詢及2025非核家園規畫，將天然氣占比由3成提高到5成，但目前大潭電廠觀塘第3座天然氣接收站卡在環評，有何解決方案？賴揆說，大潭電廠觀塘第3接氣站很重要，有學者、民間團體認為會影響藻礁、柴山多杯孔珊瑚，不過，現已更改計畫、縮小範圍，從預定的200多公頃減到50多公頃。

賴清德表示，基本上我們目前採取「迴避」策略因應環保問題，怎麼迴避？因為在工程範圍內，多杯孔珊瑚，被發現的數量其實並不多，所以施作時可以迴避，定樁可以避開。