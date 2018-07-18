大埔張藥房重建今動土 蔡英文、徐國勇慰問遺孀彭秀春

蔡英文（左）在教育部長葉俊榮（右）陪同下，低調慰訪張藥房遺孀彭秀春。（記者鄭名翔攝）

2018-07-18 12:02

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗大埔張藥房2013年7月18日遭苗栗縣政府突襲拆除，引發社會軒然大波。蔡英文總統上任後便承諾原址重建，張家人殷殷期盼多年，終於在遭拆除滿5年的今天於原址舉行動土典禮，蔡英文也到場慰問張藥房遺孀彭秀春，彭秀春更捧著亡夫張森文遺照開心動土，欣慰之情溢於言表。

蔡英文今在前內政部長、現教育部長葉俊榮陪同下，造訪張藥房原址並與彭秀春會面，一同見證土地徵收拆除後再蓋回的首例。蔡英文緊握彭秀春雙手，期許工程順利完成，也以行動落實當選時「將張藥房蓋回來」的承諾，簡單慰問後即離去。

新任內政部長徐國勇及當年投入訴訟的環保署副署長詹順貴則全程參與動土儀式，徐國勇表示，張藥房重建象徵追求土地正義的第一步，也是台灣土地徵收的重要一課，未來土徵皆須經審慎評估其公利性、必要性及目的性，不得草率侵害人民財產。避免悲劇重演。

彭秀春則欣慰地感謝中央政府協助，談到5年來最辛苦的協商過程，彭秀春說，如今心中大石頭總算塵埃落定，預定將蓋回三層樓共23坪的建物，未來用途還尚未規劃，只先盼工程順利進行，以告亡夫在天之靈。

苗栗縣政府在前縣長劉政鴻主政期間，推動新竹科學園區竹南基地開發案（又稱大埔開發案），於2013年7月18日將計畫道路上的張藥房、朱樹、黃福記及柯成福等四戶強行拆除，張藥房屋主張森文更疑因此抑鬱而終，引發外界抨擊。如今終於在5年後的今天原址動土蓋回，爭議多年的張藥房案也終告一段落。