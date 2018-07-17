質疑機捷沒賺錢？ 柯文哲：憑常識在講話

2018-07-17 14:18

〔記者蕭婷方／台北報導〕桃園市長鄭文燦昨宣布，桃園機場捷運去年3月通車，上半年淨賺2億元，明年起全線先降價10元。台北市長柯文哲昨接受議會質詢時被北市議員秦慧珠問及此事看法，柯脫口說，「我才不信咧，不相信財報會過」，隨即遭到鄭文燦回酸，「去看財報」。

北市議員何志偉今再度詢問柯是否看過機捷財報？柯說，「我個人是沒看過財報，是憑常識在講話」。

至於台北捷運是否賺錢，有盈餘是否能回饋民眾？柯說，要看北捷自償性與重置基金，本業是虧的，還要精算成本。

何再問柯是否有話要對鄭文燦說？柯則冷回，「沒有」。