盼有效帶動觀光發展 中國團客小三通放寬3人成行

陸委會今日修正發布放寬「小三通」相關規定，對於中國觀光團客赴金門、馬祖及澎湖旅遊，從過去最低人數為5人，放寬至3人。（記者吳正庭攝）

2018-07-17 13:13

〔記者鍾麗華／台北報導〕陸委會今日修正發布「試辦金門馬祖澎湖與大陸地區通航實施辦法」，放寬「小三通」相關規定，對於中國觀光團客赴金門、馬祖及澎湖旅遊，從過去最低人數為5人，放寬至3人，盼有效帶動「小三通」的觀光發展。該辦法自107年8月15日起施行。

由於馬祖兩岸小三通部分航線長期虧損，營運困難，政府仍認為，維持小三通航線正常營運有其必要性，因此該辦法明定，「小三通」固定航線經公告無業者申請經營，經航政機關會商大陸事務主管機關認為航線有持續經營必要者，得徵求我國籍船舶運送業者經營，並酌予補貼其營運虧損。

此外，經由「小三通」前往金、馬、澎旅遊的中國民眾，大多來自福建沿海廈門、福州等城市，屬移民家庭，結構多為成員較少的小家庭；為便利中國沿海城市民眾組團赴「小三通」家庭旅遊，放寬「小三通」團體旅遊最低人數限制，由現行5人調降為3人，促進金馬澎觀光發展。

另考量金馬漁船赴中國修繕及僱用中國漁工經營需求，以及金馬縣政府已對設籍漁船數進行總量管制，該辦法將放寬至107年1月18日前設籍金馬漁船得航行至中國，現行規定為100年6月30日前。