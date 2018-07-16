蘇貞昌與姚文智互動冷 孫大千酸：姚又沒有傳染病...

民進黨雙北市長候選人蘇貞昌、姚文智終於在昨天的民進黨全代會上首度同台。（資料照）

2018-07-16 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨雙北首長參選人蘇貞昌、姚文智提名後，在昨（15日）全代會上首度同台合體造勢，但兩人同台將近30分鐘幾乎零互動，遭前立委孫大千酸：「蘇貞昌就算是看不起姚文智，也不用這麼不給面子嘛？」

國民黨前立委孫大千在臉書表示，蘇貞昌、姚文智兩人選區息息相關，不過蘇貞昌卻對姚避之唯恐不及，他強調：「姚文智又沒有傳染病，有必要閃得這麼遠嗎？」對於兩人提名後何時同台，蘇貞昌遲遲不可肯鬆口，孫大千說：「不合體就是不合體。反正蘇貞昌就是怕被姚文智『帶衰』了。」

蘇貞昌、姚文智雖然終於在民進黨全代會上首度同台，但幾乎零互動，對於之後何時還會與姚同台，蘇貞昌也僅表示中央黨部會安排，孫大千酸：「這不是明擺著告訴天下人，蘇貞昌自己根本沒有意願主動和姚文智聯合造勢，只是被動的『配合』黨中央。」

媒體進一步追問是否開始著手雙北的「聯合政見」？蘇貞昌稱「整個台灣其實都息息相關」，孫大千也認為蘇直接把問題範圍擴大至全台灣，稀釋掉姚文智的份量，「根本連一句客套話都懶得應付了。」

孫大千批評，既然民進黨的縣市長參選人都把姚文智當成是「空氣」一般的視而不見，那麼，又何必要提名他，來作賤他，來羞辱他呢？