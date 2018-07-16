竹市長選舉 最新民調：林智堅支持度38.5％狠甩競爭者

最新民調結果顯示，林智堅以38.5%支持度，大幅領先國民黨新竹市長參選人許明財及竹市議長謝文進。（資料照）

2018-07-16 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕2018大選逼近，新竹市長選戰在無黨籍新竹市議長謝文進宣布參選後變成三雄爭霸，而最新民調結果顯示現任民進黨籍市長林智堅以38.5%支持度，大幅領先國民黨新竹市長參選人許明財及謝文進。

《ETtoday東森新聞雲》針對2315名新竹市民進行民調，結果顯示有38.5%支持林智堅，另外有16.9%支持許明財，6.2%支持無黨籍謝文進，10.8%受訪者表示都不支持，27.1%則示未表態。

在比對新竹市民資料後發現，林智堅除了61歲以上族群外，支持度皆明顯優於對手；從政黨傾向來看，林智堅除了獲得民進黨支持者高達9成的支持度以外，在中立選民部分支持度為31.3%，同樣大幅領先許明財的7.1%及謝文進的6.1%。

另針對目前新竹市需要解決的相關問題，有60.6%的受訪者認為是交通建設，42.1%為觀光休閒，38.3%為經濟發展。

本民調由《ETtoday新聞雲》民調中心，負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫。調查期間於2018年6月14日至7月3日進行，調查方法結合「網路調查」及「電腦輔助電話調查」進行，以設籍新竹市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象，網路調查是針對50歲及以下，電話調查是針對51歲及以上；調查回收有效樣本數為2,315份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.0%。