賴清德：經濟發展王道 就是「投資台灣」

2018-07-15 21:49

〔記者陳鈺馥／台北報導〕「台灣經濟發展的王道，就是要投資台灣！」行政院長賴清德今晚接受電視節目「數字台灣」專訪表示，蔡總統上任後，推動前瞻基礎建設、五加二產業創新、新南向政策的「新經濟三大方向」，行政院也祭出加薪減稅、鬆綁法令，解決五缺和投資障礙等問題。

賴清德指出，蔡英文總統新上任之後，就推出「新經濟三大方向」，包括擴大公共支出的前瞻基礎建設，同時也解決下一世代基礎建設需求，也能夠帶動民間的投資，讓台灣經濟能夠發展；第二就是產業的結構轉型，也就是所謂的5加2產業創新，包括綠能生物科技、精密機械、國防自主、工業4.0，以及循環經濟跟精緻農業；第三個也希望台灣企業能夠立足台灣、布局全球，所以推出新南向，希望台灣的經貿範圍能夠擴增。

賴清德談及，在接任行政院長後，親自主持投資台灣專案會議，推動了包括加薪減稅、鬆綁法令，以及解決投資障礙，並解決缺水問題。

賴清德說，今年大概是台灣20年來相對嚴重乾旱一年，但是我們並沒看到全台灣10年至20年前所發生用水車去載水的問題，去年二期稻作和今年一期稻作都正常供灌，沒有休耕，民眾生活其實也沒受到影響。

賴清德指出，那為什麼有辦法這樣呢？就是說這幾年來大家努力，這個水利建設上面已經有成果，大概主要是包括開源、節流、調度、備援這四大方向，去推動水利建設。

賴清德舉例，台南相對其他的城市來講，其實水資源是相對比較不足的，但是就開源方面，把曾文水庫加高3米，然後大概可以增加5萬5000噸水。另外南化水庫排砂隧道也完工了這是屬於開源部分。

賴清德說，另外一個開源是說，台南市是全國再生水使用的先驅計畫城市，台南把這個污水下水道的水，然後收集之後把它淨化，然後提供正常的使用；節流方面，有發展一套領先全台灣方法，跟嘉南農田水利會合作，用掌水工管理農田的灌溉用水，因為過去農田水利會的水一直流，沒有人管理。

賴清德指出，農田水利會的楊明風會長非常有心跟台南市政府合作，也尋求水利署的支持，發展一套用農民來當掌水工，田間巡視灌溉情況，水夠了就把它關掉，讓下游農田可以使用，一年可以減少9千萬噸的用水，大概一座南化水庫。