學史瑞克？陸軍官校教臉部偽裝意外引發網友議論

入伍生的臉部偽裝意外引發網友熱議，並認為教官所教授的偽裝相關知識不合時宜。（圖擷取自臉書粉絲專頁「陸軍軍官學校」）

2018-07-15 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕陸軍官校臉書粉絲專頁昨日貼出107度年三軍九校院聯合入伍訓練所進行的「土工作業與偽裝」訓練過程照片，不過照片中的入伍生的臉部偽裝卻意外引發網友熱議，並認為教官所教授的偽裝相關知識不合時宜，更有網友直言，臉部偽裝的目的在於對外不呈現出人臉原有的輪廓，但現在整臉都單一塗成綠色，「是在學史瑞克嗎」？

陸軍官校臉書指出，該課程中由授課教官為入伍生講解各式土工諸元與運用方式，在偽裝課程中，教導入伍生如何在戰場中就地取材，利用枯枝、落葉及雜草燃燒後的灰燼製作偽裝塗料，並學習如何在戰場中隱蔽與掩蔽。

不過照片中學員臉部為單一綠色，意外引起許多網友討論，許多網友指出：「你現在整個臉都單一綠色，是在學史瑞克嗎？」、「乍看一下還以為是歷史回顧，原來現在還在教這種東西。」、「難道國軍軍事教育數十年來，對於偽裝的知識與作法還是僅止於『頭插兩根草，滿山遍野跑』的概念而已嗎？」、「現在城鎮戰也是頭上插草到處跑嗎？」

但有網友認為，上過偽裝課的學員誰會不知道偽裝首要「破壞輪廓」，而且整張臉塗綠的照片底下也沒說這是「塗裝完成照」，大家也不能確定這是否為教官所故意製造出來「當作對照組的不標準示範」，也有網友直言：「人家是在教『就地取材』。」