全國最有錢政黨！ 內政部：國民黨申報財產189億

2018-07-13 10:58

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部於今日公布「106年度政黨財產及財務狀況」申報情形，中國國民黨財產高達189億8251萬元，應會遠勝全國3百多個政黨；內政部次長林慈玲表示，國民黨等163個政黨已提出申報，國民黨財產為各政黨最多的。

內政部指出，國民黨申報財產189億8251萬5533元、民進黨申報財產7億6943萬8881元、親民黨2087萬元7120元、時代力量財產為2578萬3980元、新黨1604萬136元。

林慈玲表示，扣除已解散或撤銷備案的33個政黨，有301個政黨應辦理申報，共有中國國民黨等163個政黨已提出申報，其中95個政黨報送資料符合「政黨法」規定，合格率為31.6％；至於資料仍待補正的68個政黨及尚未辦理申報的138個政黨，應於2019年1月15日前補正。

另外，截至今年6月底止，有95個政黨無法取得聯繫，希望這些政黨可以主動與內政部聯絡，儘速恢復運作，避免影響自身權益。

內政部表示，為促進政黨財務公開，2017年12月6日公布施行的「政黨法」，除明文規範政黨收入來源，也賦予政黨申報財務的義務，規定應於每年5月31日前，向內政部提出上一年度財產及財務狀況決算書表，內政部也應於受理截止後45日內，公開申報情形。

內政部指出，雖然2006年已訂定「政黨及政治團體財務申報要點」要求政黨應辦理財務申報，但因為申報要點未設罰則，且大部分政黨規模太小，幾乎沒有收入及支出，導致長期未建立財務制度，對於新法需要更多時間適應。

內政部從今年起多次以書面通知或辦理說明會的方式，向各政黨說明「政黨法」相關規定，輔導政黨建立內部財務制度，更自5月起逐一電話通知各政黨，但截至6月底止，還有將近3分之1的政黨「查無此人」，增加輔導的難度。

內政部強調，這次財務申報不合格的68個政黨中，包含未依「政黨法」規定辦理會計師查核簽證、未使用正確格式，及填報數字明顯錯誤等。

內政部指出，政黨不申報或不依法定方式申報，經通知限期申報仍未申報者，可處100萬元以上、500萬元以下罰鍰；經通知限期補正而未補正，或經補正後仍不符規定者，將可處20萬元以上、100萬元以下罰鍰，並得按次處罰。