北北基颱風假不同調 綠委：造成民眾困擾 首長負政治責任

民進黨立委羅致政。（資料照）

2018-07-11 13:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕北北基地區六年來首度放颱風假不同調，新北市搶先宣布停班課，民進黨立委羅致政說，北北基是共同生活圈，本應協調一致，有些放、有些不放，會造成民眾困擾。「最早宣布的新北，要負最大的責任」。曾任高雄市副市長的民進黨立委劉世芳則認為，可能因年底縣市長選舉有選舉的壓力，而無法客觀評斷標準，忽略民眾感受，最後當然還是要首長負起政治責任。

劉世芳說，對縣市首長而言，宣布時機點很重要，過去都會在前一日晚上宣布隔天是否上班上課，大家有心理準備，不要等出門才宣布。此外，則是要有共同生活圈概念，行政院長賴清德曾想過，各縣市要不要上班、上課，由中央氣象局一起做決定，這也是一個方式。

劉世芳坦言，這次可能是因為年底要地方縣市長選舉，而無法在客觀的評斷標準，忽略民眾感受。最後當然還是要首長負起政治責任。

曾任嘉義市代理市長的民進黨立委李俊俋說，中颱瑪莉亞有二件事與過去不太一樣，第一，中央氣象局與各縣市首長視訊，即時提供科學數據讓首長們判斷，依數據回到理性決策的層次，這當然是一種進步。而媒體報導這是六年來北北基首度未採相同步調，當然其間也有政治攻防。

新北市選出的羅致政也說，縱使新北有幅員廣闊的海岸線、山區地形，所以要放假，但過去仍可以跟北北基同調，為何以前就可以同步放假？因此他認為「最早宣布的新北，要負最大的責任」。