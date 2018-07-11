北北基不同調》林右昌：朱在國外怕挨罵 李四川：我們也被罵

瑪莉亞颱風過境北台灣，北北基三縣市颱風假不同調，基隆市長林右昌說明決策過程。（記者林欣漢攝）

2018-07-11 10:24

〔記者林欣漢、賴筱桐／基隆報導〕瑪莉亞颱風過境北台灣，北北基3縣市颱風假不同調，基隆市長林右昌今天上午受訪時說，他與台北市長柯文哲通電話時都在猜是因為新北市長朱立倫人在國外，怕被罵，所以乾脆做出全新北市都放假的決定。

新北市府：不是怕挨罵才做出停班課決定

對此，新北市副市長李四川上午回應，今天到現在做出這樣子的決定（指停班、停課），「也有人罵我們啊！」他說，放颱風假本來就是這樣子，也有贊成、也有罵，一定都會有不同的聲音，沒有所謂怕挨罵才做出停班停課決定。

新北市昨天晚上9點率先做出今天停班停課的決定，台北市、基隆市延至10點，仍決定今天正常上班上課，讓引頸企盼的民眾大失所望，在兩位首長臉書上宣洩不滿。

林右昌今天說，昨晚8點多新北市突然傳來訊息，不管台北市，基隆市放不放假，他們都已經決定要在9點宣布停班停課；而且希望北北基一起宣布，但基隆市跟台北市的氣象預報資料，離達到放假標準還有一段距離，他與柯文哲決定依晚上10點最後一次氣象預報來做最後的決定，而最後一次預報資料，還是離達標有一段距離，於是2市共同決定維持原本正常上班上課的決定。

林右昌坦言，新北市9點宣布後，壓力很大，他不僅與柯文哲聯絡，也跟桃園市長鄭文燦通過無數次電話，是一個很煎熬的決策，「我當然也可以很輕鬆地，不用思考那麼多，在昨晚9點就決定跟著新北市決定放假，但我認為國家社會的運作還是應該有原則與規範，身為地方首長，也應有責任跟承擔。」

林右昌提到，幕僚勸他年底要選舉，就跟著新北市放就好，也有人從政治角度盤算說，基隆市跟著放，那就只剩下台北市沒放，這樣讓柯文哲一個人被罵，那對民進黨台北市的選舉也會有利，但做一個地方首長要有「格」，要有所擔當，應該為所當為。

「每個首長都很為難。」林右昌強調，首長做決策要多面向的思考，未達放假標準仍硬要同步去放假，「以後決策要怎麼走？」他覺得未來還是要尊重專業，依據相關資訊做出正確判斷，北北基桃生活圈也是要有一致性，把對民眾造成的衝擊與影響降至最低，整個決策一定會有不完善的地方，造成民眾的不方便，希望大家能諒解。