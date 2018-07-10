國民黨高雄授旗 曾永權：韓國瑜旋風帶動 失聯黨員回來了

國民黨高雄市黨籍提名參選人授旗儀式。（記者葛祐豪翻攝）

2018-07-10 12:50

〔記者葛祐豪／高雄報導〕國民黨副主席曾永權今天南下，為高雄市黨籍提名參選人授旗，他強調，隨著韓國瑜在高雄參選市長的魅力旋風，帶動國民黨南部氣勢節節上升，許多失聯的國民黨員紛紛回來了。

國民黨高雄市五合一選舉督導會報，今天上午在鳳山區青年未來館舉行，曾永權親自南下，為黨籍提名參選人授旗，台下一片國旗飄揚。

曾永權表示，他全省跑透透，發現民怨四起，「民進黨不倒，台灣經濟不會好」、「民進黨不倒，農民不會好」，各種不滿民進黨執政的聲音高漲，今年底選舉，高雄市長一定要換人換新，這次是國民黨最好的機會。

曾永權批評民進黨執政2年，可以說奪權有術、治國無方，在立法院只要是他們想通過的法案，就以坦克車般壓境暴力通過，例如清查國民黨黨產，民進黨的作法完全是違法、違憲。

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