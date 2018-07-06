大巨蛋為選舉有新進展？ 柯P：沒選舉考量才撐這麼久

2018-07-06 17:24

〔記者黃建豪／台北報導〕台北大巨蛋案延宕多年後，遠雄集團6月27日已重新送件，願重回台北市都市設計審議大會審查，有望讓大巨蛋朝復工方向實質進展，但對手陣營質疑柯市府因選舉考量，才刻意在選前有動作。台北市長柯文哲下午駁斥說，市府就是太沒有選舉考量，才會撐這麼久。

對於大巨蛋終於傳出進展。柯文哲說，大巨蛋都已經堅持這麼久，不會因為選舉到了就改變政策，他都跟遠雄說，「我們不會刁難你，但我們也不能放水，所以就公開透明，送進來審，如果審查會過，那就會過，但就是要接受整個社會的檢驗，這樣就好了啊！」

而遠雄批評，過去幾個月與柯市府在「體制外」協調，都無法取得共識與進展，才願意從體制內送審。柯文哲回應，老實講，主要大巨蛋已經蓋成5棟，可用的空間都變得很小，伸縮的空間太少，所以要再改都很困難。

而對於選舉考量質疑，柯文哲說，其實就是太沒有選舉考量，才會撐這麼久，意思就是說，該怎麼辦就怎麼辦，對他來說，既然撐到這裡這麼久，就繼續撐下去，依照原則來做就好。

對於遠雄送審，能否替選情加溫？柯文哲也說，其實不一定，他對大巨蛋案已經把計畫表從心中移掉，會過就是會過、該怎麼走就怎麼走，想著什麼時候做什麼事，那就會變的奇奇怪怪，必須不要去想行程。