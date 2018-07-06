美中貿易戰開火！ AIT：「其他經濟體」不守規則使美台受害

2018-07-06 12:46

〔記者呂伊萱／台北報導〕美中貿易戰於美國時間7月6日正式開打。美國在台協會（AIT）處長梅健華今天表示，當「其他經濟體」不遵照貿易遊戲規則，美國和台灣都同受其害；美國持續與台灣相關部會進行討論，也和台灣半導體產業進行對話，了解可能對產業造成的衝擊。

美國時間7月6日到來的腳步逼近，意味著美國將對中國實施首批關稅政策，美國總統川普也親自確認消息，表示對中國的關稅制裁將會如期實施，沒有轉圜餘地，讓這場美中之間的貿易戰即將開打。

AIT處長梅健華今天在其離任記者會中回答媒體提問，一開始僅說，貿易戰此議題還有許多高度不確定性，尤其是在東亞地區，而除了華府同事已經表明的，他並沒有其他要表述的。

不過梅健華稍後也補充說，但整體來說，AIT和台灣相關部會一直進行討論，也有非常好的成果，AIT同時極力讓華府同事了解這些貿易發展對台灣可能造成的影響或衝擊。梅健華說明，尤其對台灣而言，半導體產業至關重要，AIT也持續和台灣半導體產業人士進行對話，因為這些發展確實對全球經濟造成影響。

梅健華說，當「其他經濟體」不遵照貿易遊戲規則時，美國和台灣都同樣受害，因此美方也期待與台灣進行更多對話，以維護共同利益。提到美台的經貿互動，梅健華說，美台貿易關係在過去幾年來都非常正面樂觀的，因為雙方看法一致，例如都認同經濟仰賴創新驅動，投入創新能帶來經濟成長等。