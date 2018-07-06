邰智源當柯P一日幕僚 兩人實話連發工作人員驚「能播嗎？」

邰智源擔任柯P一日幕僚，兩人真心話連發。（圖片擷取自「木曜4超玩」Youtube）

2018-07-06 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕由藝人邰智源主持的《木曜4超玩》一日系列，淺探各行各業的酸甜苦辣，吸引不少網友支持。最新一集節目找上台北市長柯文哲，由邰智源擔任一日幕僚，沒想到兩人過程中真心話連發，讓一旁的工作人員冷汗直流。

邰智源與製作團隊一早就到柯P住家樓下會合，兩人搭上公車後火力全開，邰智源了當地問，「為何日子過得好好的要去當市長？」柯P說自己是「自投無路」，細數自己先前經歷過的MG149案、國科會補助款弊案、愛滋器捐案，嘆說「怎麼會用修理自己的國民為樂」，話講到此，製作團隊笑說「很少有一個錄影現場鏡頭外的人一直看來看去，這能播嗎？」但邰智源反大讚柯「講得都是實話。」

邰智源接著問，』以前當市長的人有這麼累嗎？記得以前的市長只要啊~喔~就好了」，柯P坦言，他原先很喜歡批評以前的人，但後來覺得於事無補就很少這麼做了，並強調「問題還在那裏，乖乖把問題解決吧。」

談到大巨蛋議題，邰智源問說，「大巨蛋原本預計在世大運使用，現在卻延宕成這樣，該怎麼辦？」柯P表示，現在每天都會與遠雄在市府開會處理，但他也抱怨遠雄起初申請建照，施工時卻照另一張圖來施工，再趁著這段時間通過另一張建照，「但我們腦袋比較硬，認為怎麼跟圖不一樣，就把他停工了。」

柯P接著說，這些都是歷史共業，包括社子島建設的問題，上面都是違章建築，照理不應拆遷補償，但居民都會說自己在那住了40年，「更好笑的是政府也課稅課了40年。」至於被問到當市長比較難還是當醫生比較難，柯P坦言市長真的需要專業，「自己第一年都在亂當，亂七八糟」，但現在上手後政策已經很少出錯，強調「以前當醫生很少聽到謊話，當市長卻很少聽到真話。」柯P感嘆「台灣政壇都在鬼扯」，像深澳電廠議題是科學問題，但每天都被記者逼問，「你知道我內心的答案嗎？愚人的問題智者無法回答。」

在跑行程的過程中，邰智源問說，「為何要為兩岸一家親道歉？」柯P稱自己從頭到尾沒有道歉，「你知道什麼叫標題殺人嗎？」強調原文是「如果有人因為聽了這句話感到不爽，那我只能說拍謝，邰智源也認為這句話很客氣，但標題卻變成「柯文哲為兩岸一家親道歉」，讓柯P無奈地說，「民調就掉了15%，哈哈哈。」

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