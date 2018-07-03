蔡總統贈勳：梅健華證明了「美國是台灣最好的朋友」

2018-07-03 14:49

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日頒贈「美國在台協會」台北辦事處處長梅健華（Kin Moy）大綬景星勳章，表彰其提升台美關係的傑出貢獻，並對梅處長提升台美實質合作、深化台灣與區域各國之合作關係表達最深的感謝。

總統致詞時表示，過去兩年多來，在總統府接待美國貴賓的時候，常見到梅健華處長一起陪同前來。今天這個場合，換梅健華處長當主角。她很高興透過頒贈「大綬景星勳章」，表彰梅處長提升台美關係的傑出貢獻，以及表達我們最深的感謝。

總統說，梅處長3年前到任時，訂下了3個目標，包括跟台灣政府培養良好的信任關係、讓台灣人民了解到「美國是台灣最好的朋友」、以及完成AIT的內湖新館。她認為，梅處長都已經做到了。

總統指出，在梅處長的努力和協助下，台灣和美國一起創造了豐碩的成果，雙方關係不斷提升，也有許多重要的進展。包括美國國務院核准國防廠商協助台灣潛艦國造的「行銷許可」、美國總統川普上任半年內宣布高達14.2億美元的對台軍售、台灣加入美國「全球入境計畫」（Global Entry），以及促成多位美國資深官員訪問台灣等。

總統提及，上個月AIT內湖新館的落成典禮上，她也很高興跟梅處長、以及美方特別指派來台出席的代表一起見證台美關係的歷史時刻，共同展開新的篇章。

總統也特別感謝梅處長積極提升台美在區域、以及全球事務的實質合作，不論是在公共衛生、能源、或資通訊科技、婦女賦權等國際議題上，台美一起分享發展經驗和專業，為「印度-太平洋」區域做出貢獻，也讓台灣跟區域各國的合作關係更加深化。

總統認為，梅處長的付出不只證明了「美國是台灣最好的朋友」，他也是台灣最好的朋友。這幾年來，他全台走透透，跟各地方政府密切互動，還有在AIT臉書上，用充滿創意的方式來分享美國文化，並且充分展現台美之間的友好關係，都讓台灣人民感受到，美國是我們最誠摯、最堅實的好夥伴。

總統強調，我們可以說，不論是官方或民間交流，梅處長都是台美關係的大力推手，她也期待，未來這股大力推動的能量，能夠延續下去，讓台美關係不斷深化、蓬勃發展。

最後，總統提及，這個月梅處長即將離任，她知道梅處長很遺憾還沒有去過金門，她要告訴梅處長，除了金門，台灣還有很多地方都等著梅處長舊地重遊，台灣永遠是梅處長第二個家，歡迎他回來走走，台灣人民的祝福，也永遠與梅處長同在。