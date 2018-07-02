「後院」著火震撼美國！美與台共享情資防堵中國

中美洲大國巴拿馬及多明尼加接連與我斷交後，中國影響力長驅直入「美國後院」，使美國深受震撼，進而大力提升與我合作的規模與層級；圖右5為巴拿馬國旗。（資料照）

2018-07-02 07:15

中美洲兩大國接連與我斷交 美深受震撼

〔記者呂伊萱／台北報導〕中國不斷搶挖台灣邦交國，拉攏力道在拉丁美洲尤其強勁。國安體系官員透露，中美洲大國巴拿馬及多明尼加接連與我斷交後，中國影響力長驅直入「美國後院」，使美國深受震撼，進而大力提升與我合作的規模與層級；為防堵中國全面掌控，美國除了在華府中央與我對話，也指示各地的美國大使館與我外館強化合作，情資交換尤其頻密。

中國施壓我國際空間不遺餘力，以重金利誘，加上聯合國安理會席次、中非論壇與中拉共同體等多邊機制，持續吸引我友邦轉向；除了斷我友邦，中國在拉美著力甚深，更被視為是劍指「美國後院」。涉外人士說，例如巴拿馬作為中美洲最具指標性的大國，秘密與中國進行建交談判，閃電與我斷交，諸多隱瞞、欺騙的手法「都是中共教的」。

防堵中國擴張 美使館與我外館共享情資

一名國安體系官員透露，巴拿馬與台灣斷交時，對美國而言是「戰略據點被中國掌握」，而五月加勒比海最大經濟體多明尼加再度轉向中國，「美國比我們還震撼」。美國對中國擴張的危險性有所警覺，反制作為也顯現在加強支持台灣的力道上。

這名官員說，過去美國大使館與我邦交國大使館「老死不相往來」，現在則大力提升與我合作的規模與層級，從大使、公使、參事到事務官員，各層級對口都有所對接，互動也相當頻密，互惠合作、共享情報。他坦言，目前我邦交最需關注的地區為加勒比海地區，當情形有些危險時，「就直接請美國幫忙」；但美國本身在拉美地區的政治影響力正在衰退，甚至某些國家還會回嗆美國：「你們自己先和台灣建交再說吧！」

日外務系統追隨美腳步 成三方夥伴關係

除美台共享情資，以前日本也鮮少在外務系統中與我互動，現在也追隨美國步伐，漸漸形成美日台三方夥伴關係。涉日官員說，日本外務系統近年對我友好，「大門打開」，不僅該見的都見得到，且談話深入、仔細。例如今年世衛大會推案，日本外務省在其中穿針引線「幫了很多忙」。