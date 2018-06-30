文大宿舍租金每年漲5％ 又昱律師：文大希望簽長約

2018-06-30 17:53

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜今天下午召開記者會，說明文化大學宿舍案爭議，對於外界質疑為何租金每年調漲5%，負責簽約的又昱公司律師陳佳瑤表示，當時文大希望簽15年的長期租約，契約載明要重新調整或中止合約都沒關係。

陳佳瑤指出，大群館宿舍的土地來源，有95%是侯友宜妻子任美鈴娘家在民國70年間繼承而來，當時侯友宜還沒有和太太結婚，而婚後購買的土地都是畸零地，只有5%是買來的；蓋房子的錢有人說是1.7億元，事實上，建築物工程費用是3600萬元，其中3500萬元是別人償還的債務，另100萬元自籌。

集合住宅為何有99個門牌？陳佳瑤解釋說，「如果你家住公寓大廈，你會跟別人用一個門牌嗎？當然是每戶有一個門牌。」該棟建物是任美鈴娘家家族蓋的，家族有其他成員，集合住宅本來就要分戶，便於將來的租賃與繳稅，以及股東如何管理、使用、收益、處分這棟房子，這房子不是任美鈴一人所有。

至於外界質疑每年調漲5%租金？陳佳瑤表示，當年又昱公司是委託他協助簽約，絕大部份合約是文大寫好之後送來，當時雙方談的是租約5年，後來文大希望一次簽長約15年，在市場上租長約當然有調整租金的問題，雙方約定，如果要終止或調整合約，只要1年前通知，都可以重新調整或終止。