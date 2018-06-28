新住民二代入選青年大使 將赴泰國行銷台灣

外交部辦理國際青年大使交流計畫。（外交部提供）

2018-06-28 11:50

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰國新住民二代、銘傳大學陳同學入選外交部舉辦的「國際青年大使交流計畫」，將在今年8月下旬前往泰國訪問；陳同學從小在泰國、台灣兩地跑，相當期待以青年大使身分回到泰國、行銷台灣。外交部今天表示，將在出訪前為75位青年大使安排密集課程，提升國際關係、外交政策與國際禮儀等知識能力出國，協助青年大使順利完成任務。

外交部非政府組織國際事務會辦理「國際青年大使交流計畫」，本月初公布錄取名單，自宣傳、才藝文化與舞台等組別，共錄取75名學生，將在8月27日至9月6日間出國訪問。訪問內容包括拜會參訪各單位、與智庫交流研習、也認識當地志工服務，並擔任一日志工等。出訪隊伍以「一友邦加上一新南向國家」為組合分為三隊，將前往「帛琉與菲律賓」、「索羅門與泰國」、「吐瓦魯與印度」等國訪問。

非政府組織國際事務會副執行長張秀禎今天出席外交部例會時說，這次青年大使甄選競爭激烈，共800多人報名，最後錄取75名展現優秀外語能力與文化涵養的學生，錄取率僅8.7% 。張秀禎並特別分享說，今年也有新住民二代錄取青年大使，例銘傳大學的陳同學，對泰國和台灣兩地文化深有體會，也對台灣感到自豪，此次錄取期待以青年大使身分，回到泰國、行銷台灣。

張秀禎也說，「國際青年大使交流計畫」將從下月底開始四周集訓，訓練課程包括國際關係、外交政策、國際禮儀、媒體應對、志工服務與準備小型舞台表演，也邀請出訪國的駐台使節或官員與留台學生，和青年大使交流、對談，希望提升學生作為青年大使所需要具備的知識能力，在出國時能扮演好青年大使的角色，順利完成任務。