中國老兵抗爭流血清場 學者：吳斯懷、八百壯士怎不挺？

軍人年金改革案日前三讀通過，反年改團體「八百壯士」在20日進行最後一次遊行抗議。（資料照）

2018-06-27 12:32

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇鎮江市老兵維權抗爭事件逾一週，有數千老兵遭封鎖受困，網路上還傳出解放軍開坦克，採取暴力血腥鎮導致3死、500多傷，其中有15人被打到昏迷。就有中國交換生感嘆，台灣退伍軍人的待遇好太多了，「若真的統一」，就算如「館長」般孔武有力，恐怕也是「粉身碎骨」。對此，師大政治系教授范世平質疑，吳斯懷與「八百壯士」為何不力挺中國老兵維權？

范世平在臉書表示，軍人年金改革條文日前三讀通過，軍人年改正式啟動，退休金的縮水引發許多退伍軍人不滿；無獨有偶中國各省退伍老兵集結在鎮江，抗議地方政府縮減退休金，「基於同病相憐與「兩岸一家親』的原則，吳斯懷與「八百壯士」理應在台灣隔海聲援，相挺中國老兵的合法維權才對」。

范世平指出，但奇怪的是，吳斯懷們卻安靜到一句話都不敢說，過去批政府不公不義那種狠勁卻消失的無影無蹤，「如果台灣政府侵犯退伍軍人的權益該被批評，那中國政府更該被批評」。

他分析，吳斯懷噤聲的原因是因為他還想去中國，因此只能閉嘴。若「八百壯士」的領導人只會在北京人民大會堂肅立聆聽「義勇軍進行曲」，只敢罵台灣政府，卻對遭中國強力鎮壓的老兵漠不關心，他們的核心價值到底是什麼？

范世平也批評，吳斯懷與八百壯士「若只敢在台灣喊維權，遇到中國就軟了，那這種風骨也真夠了」，更直言「兩岸政府對待退伍軍人的陳抗，態度宛如天壤之別」。

中國老兵鎮江維權抗爭8日，傳出現場被流血清場。（圖擷取自網路）

中國老兵鎮江維權抗爭8日，傳現場被流血清場，圖為網友貼文指坦克進場鎮壓。（圖擷取自網路）

中國老兵鎮江維權抗爭8日，傳現場被流血清場，圖為網友貼文指武警及解放軍進場。（圖擷取自網路）