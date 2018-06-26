美國務院前亞太副助卿：中國意識到無法獲得台灣民心

前美國國務院亞太副助卿柯慶生（Thomas J. Christensen）說，中國經濟、國力逐漸崛起，應該對台海更具信心，但中國仍意識到無法贏得台灣民心。（中央社資料照）

2018-06-26 14:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國長期對台灣以軍事、經濟和外交等方面壓迫，讓台灣失去多個邦交國。美國國務院前亞太副助卿柯慶生（Thomas J. Christensen）說，中國經濟、國力逐漸崛起，應該對台海更具信心，但中國仍意識到無法贏得台灣民心。

《中央社》報導，柯慶生今天在華府智庫「史汀生研究中心」（Stimson Center）上指出，隨著中國逐漸壯大，日益富裕、國力增強，應該對台海局勢更具信心，且愈來愈多台灣學生到中國就讀，也掠奪台灣數個邦交國，但中國仍意識到無法贏得台灣民心。

柯慶生強調，以目前的台灣局勢來看，蔡英文可能會連任總統，這樣的選舉結果會讓中國不開心；如果國民黨為求勝選而調整一中政策，對中國也會是一大打擊，但國民黨若選擇模糊帶過，恐讓民進黨更偏綠，都可能讓中國不滿。

哈佛大學費正清中心台灣研究小組召集人戈迪溫（Steven Goldstein）認為，兩岸目前陷入僵局，各方堅持立場、難以妥協，台灣難以形成公眾意見，中國也看不出有讓步的可能。