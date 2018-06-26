與台簽署駕照互惠協定 新墨西哥州將成第26州

2018-06-26 12:41

〔記者蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文今日上午接見美國新墨西哥州州長馬婷妮（Susana Martinez）訪問團，除感謝新墨西哥州支持我國際參與，也期盼未來不論是在能源的政策或貿易上，雙方都可以有更多交流機會。總統也指出，新墨西哥州即將成為跟台灣簽署駕照互惠協定的第26個州，雙方的友好關係，將更進一步。

總統致詞時表示，此次馬婷妮州長首次率團來訪，是睽違25年來美國新墨西哥州的州長再一次訪問台灣，她要代表台灣人民向州長及訪團成員表達最誠摯的歡迎。

總統說，這兩年來台美關係不斷在提升。我們跟美國的州政府之間也有更密切的互動。她很高興今天看到馬婷妮州長來到台灣，能有一起交流的機會。

總統指出，馬婷妮州長是新墨西哥州首位女州長，也是全美首位西班牙裔女州長，曾經獲得《時代雜誌》選入全球100位最具影響力人士。任職州長以來，不僅改善州政府財政，也積極推動再生能源的發展。

總統提及，今年1到2月，新州再生能源所產生的電力占全州發電量的比例，已經高達百分之30，充分展現出馬婷妮州長的施政成果。

總統強調，新墨西哥州也蘊藏豐富的天然氣及礦產等資源，相信我們未來的合作，不論是在能源的政策或貿易上，都可以有更多交流的機會。

總統也藉此機會感謝新墨西哥州的參、眾議會，多次通過友台聯合決議案。除了肯定台灣是新州的重要夥伴，也非常支持台灣的國際參與。