仁醫侯武忠遺孀 有意投入馬公選區議員選戰

仁醫侯武忠遺孀陳慧娟，在告別式中向時任總統府秘書長吳釗燮遞交建議書。〈資料照）

2018-06-25 20:50

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖仁醫侯武忠因癌症辭世後，遺孀陳慧娟表態可能投入澎湖縣議員馬公選區選戰，表示對於澎湖縣政府不尊重遺眷心願，希望設立「東海遊客中心暨仁醫侯武忠紀念館」，反而執意要成立「澎湖醫療貢獻紀念館」，恐淪為蚊子館。

陳慧娟在臉書發文表示，侯醫師告別式時，就向專程抵澎參加的總統府當時秘書長吳釗燮，提出6大建言，除了將吉貝、鳥嶼、將軍3衛生室升格為衛生所，即將在7月1日正式上路之外，其它「侯武忠紀念公園」，我請白沙選出的議員在議事會堂提議為地方最需要的「東海遊客中心暨仁醫侯武忠紀念館」。

由於澎湖縣政府認定，不應該由侯醫師一人獨佔鰲頭，單獨設立仁醫侯武忠紀念館，而應該在岐頭蓋「澎湖醫療貢獻紀念館」，紀念所有對澎湖醫療有貢獻的人，包括白寶珠、何義士、葉茂林等人。雖然陳慧娟多次電聯秘書希望求見縣長表達訴求，但卻一面也不得見，讓陳慧娟相當憤怒，興起選議員的念頭。

一個服務地方20多年、盡全力甚至生命，由遺眷想借其「仁醫侯武忠」的名氣為地方帶來貢獻，卻被認為是要獨佔鰲頭，其餘為地方提議「修港、增開外島航次、開闢花嶼交通」部份等4點，大部份一波多折的被「多一事不如少一事」的一紙、一紙的公文塘塞結案，陳慧娟宣告最快8月底前會確定是否參選議員。