「最糟情況已度過」徐耀昌談苗栗財政

苗栗縣長徐耀昌今提到縣府財政情況，強調「最糟情況已度過」。（記者鄭名翔攝）

2018-06-24 11:35

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣3年前爆發財務危機，一度發不出薪水，苗栗縣長徐耀昌更直赴中央求援，經行政院列入財政控管，加上縣府樽節開銷，量入為出，去年償還近4億元債務，並為18年來首度出現收支盈餘，徐耀昌今早出席竹南鎮海口社區的守望相助及治安維護訓練時表示，「最糟的情況已經度過」，相信未來苗縣建設能蒸蒸日上。

苗栗縣自2015年爆發嚴重財務危機，舉債超限，最高負債達676億元，一度連薪水都發不出來，鬧得舉國皆知，與宜蘭縣同被行政院財政部列入財政控管縣市，去年盈餘13億餘元，償債近4億餘，3年多來共償還債務11億元，財務狀況雖仍在「加護病房」階段，但已有顯著改善。

苗栗縣長徐耀昌今早出席海口社區守望襄助及治安維護訓練時也特別提到財政狀況的改善，強調「最糟的情況已度過」，過去曾為樽節開銷而停止的村里長地方建設款，也於今年利用統籌分配稅款恢復補助地方小型公共建設經費，由村里辦公室透過鄉鎮市公所提報縣府，最高可補助10萬元。

此外，徐耀昌說，頭份市及竹南鎮已成為苗縣發展最迅速的城鎮，縣府也努力籌措配合款，申請前瞻計畫經費，改善竹南鎮交通停車問題，並針對頭份、竹南運動公園、工業區等環境進行改善，積極縫合兩市鎮，盼打造成為苗縣新都心。