姚辦質疑3千萬房貸憑空消失 陳佩琪PO出所得清單

針對姚文智辦公室發言人阮昭雄質疑柯文哲的3000萬元房貸在財產申報中憑空消失，陳佩琪晚間在臉書逐一說明相關的款項，澄清在向監察院及行政單位申報財產時都有紀錄。（圖擷自陳佩琪臉書）

2018-06-23 21:34

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨台北市長參選人姚文智今晚舉辦首場大型造勢晚會，現任市長柯文哲上午被問到此事則稱，這種大型活動都很花錢，反正民主政治就是市場決定一切，此言引發姚文智辦公室發言人阮昭雄不滿，要求柯文哲說清楚房貸3000萬元為何憑空消失，再來檢視別人。柯文哲的太太陳佩琪晚間則在臉書發文澄清，除了一筆一筆說明款項，也提到「有錢辦（活動），活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了。」

陳佩琪：癌症恐慌 努力還款

姚文智晚間在民進黨中央黨部前舉辦「首都大步走，國家向前行」造勢晚會，柯文哲今上午被問及此事時回應，指這種大型活動都很花錢，對於是否擔心綠營支持者回歸，影響個人選情，柯文哲則稱，反正民主政治就是市場決定一切，「最後還是投票那天再做決定」。但此言引發姚辦發言人阮昭雄不滿，質疑柯才是花市民的錢進行統戰不手軟，並要柯在批評對手金錢使用模式前，先解釋清楚自己的金錢流向。

掌管家中財務的柯文哲太太、醫師陳佩琪晚間則在臉書發文，一筆一筆說明相關的款項，包含最一開始分別向銀行及公婆借貸，之後夫妻二人的歷年部分收入陸續用於歸還房貸，截至103年9月21日前，共還了2119萬房貸，這些資訊在向監察院及行政單位申報財產時都有紀錄。

陳佩琪也提到，由於100年3月間自己因肺腺癌切除五分之一的肺葉，面對致死率最高的癌症「極度恐慌」，心中一直希望不能債留先生和小孩，因此過去4年來，每當累積一筆收入，就會去銀行寫還款單，直到現在仍留有每一次從本人和先生帳戶轉到銀行貸款帳戶的存根。

陳佩琪說，對於柯P要競選公職，她認為理當公布自己的收入與支出，也很贊同不辦大型造勢活動的理念，並指「他（柯P）說辦這種活動很燒錢，但有人有錢辦，活絡選舉經濟也無妨，只要對外交代清楚錢從何來就行了。」在文末陳佩琪也指出，會寫這篇澄清文是用於回應姚辦發言人的質疑。