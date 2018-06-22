蘇貞昌批新北樹木不當移植 市府連發2篇新聞稿澄清

2018-06-22 17:25

〔記者賴筱桐／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌上午勘察新店大樹之家，質疑區內原有樟樹、肖楠遭不當換植，新北市政府地政局、農業局接連發新聞稿澄清，反批蘇貞昌時代的植樹方式是錯誤的。

蘇貞昌今天上午表示，一個市長的態度決定樹的命運，若輕易移植，不珍惜樹木，任何保護條例都是空有的，暗批新北市政府未落實樹木保護。

地政局澄清，區段徵收案保留開發前樹木約2800餘株，配置於公園及人行道後，剩下1100餘株，植於短期無建校需求的國小用地，供其他公共工程媒合使用。

地政局表示，新店中央新村北側區段徵收案103年12月31日開工，區內樹木配置經整體景觀規劃，依樹種特性把具觀賞價值的樹種，例如：台灣肖楠、樟樹等，定植於道路、公園及廣場等公共設施用地，不宜作為景觀使用的樹種，如黑板樹等，定植於國小用地。

綠美化環境景觀處說明，新北市並沒有大樹之家，如果有工程需求要移樹，會要求移植到一塊合適的土地，集中養護，市府協助媒合。

景觀處表示，蘇貞昌所提種植在特定路段的樹木，是早期存在該區域，過去未考慮適地適種，因黑板樹或木棉樹有果實臭味與花朵棉絮問題，市府盡量將樹木移植，沒有因為當時亂種而被犧牲。

景觀處指出，蘇貞昌時期闢建的縣民大道，因為種植外來種鐵道木，根系較淺，容易倒伏，近半路段原始設計島寬不足1.5公尺，造成樹穴太小，每遇風災就易傾倒，新北市政府陸續在島寬足夠的區域，換植台灣欒樹，島寬不足區域以灌木替代，彌補原始設計不良。