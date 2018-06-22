木柵農會活動禁邀丁、姚致詞？姚文智：即使國民黨都不做

2018-06-22 14:45

〔記者蘇芳禾／台北報導〕媒體報導台北市府要求木柵農會不得讓市長參選人姚文智、丁守中上台致詞。民進黨台北市長參選人姚文智今（22）日出席「社會創新國會成立大會」時表示，台灣民主化多年，即使是國民黨都不做這樣的事，市府不斷利用行政組織掌控、回報其他選舉情形，有些活動不讓候選人有機會出席，他認為，標榜市政透明的柯市府，似乎在走回頭路，且越走越回去。

姚文智今出席由民進黨立委余宛如舉辦的「社會創新國會成立大會」活動，與包括來自新加坡的星展集團總裁高博德（Piyush Gupta）先生，以及與會的跨黨派立委共同合影。

他說，今天參加社會創新活動，就是要結合新技術、新觀念與思維，在公共領域搭建平台，發揮最大效能。姚強調，若願意稍微理解他最近的政策，就是社會不斷創新的過程，是一個思維的調整，也是過去官商、官僚體系的突破，這些都要努力。

對於傳出市府不讓參選人上台致詞一事，姚文智表示，台灣民主化那麼多年，郝市長時代不至於做這樣的事，即使國民黨也不會做這樣的事。

他強調，從422遊行里長遭關切，再到要求木柵農會不能讓參選人致詞，這種事層出不窮，好像是更老國民黨的作法。市府不斷利用行政組織來掌控、回報其他選舉情形，有些活動不讓候選人有機會出席，令人百思不得其解。

姚表示，自己是現任立委，丁守中也是資深的立委，受邀參加活動很自然。他不太相信現在社會會走回頭路到這種地步，到底誰在背後使力？回想之前辦遊行活動的經驗，市府利用行政資源想要來掌控選情與政情，就是走回頭路。

至於名嘴姚立明，姚文智指出，辦公室原邀請姚老師擔任競選總幹事，但由於姚老師身體因素需要休息、無法操勞，但姚老師過去被稱為「姚神」，精於策略分析、民調掌握、趨勢分析跟發展，所以邀請他擔任策略長，未來策略會議由他執行。

此外，媒體報導新北出現「白綠合作」追打侯友宜的文大宿舍案，姚文智表示，他最近提的政策，包括改革悠遊卡推向無鈔化時代，讓悠遊卡紅利點數能回饋捷運里程，即需雙北合作，也會共同討論，青年租屋津貼也有異曲同工，他不會因此解讀這是柯蘇合作。

姚文智表示，舉辦623活動，就是希望大家來參加，但三振對手至少要投三好球，第一球是菊姐與全黨台北市議員共同造勢，未來跟蘇院長共同合作，在政策、選舉造勢、民生議題上，都會有諸多合作，大家不用操心。

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