洪耀福致電林為洲 兩人相約喝咖啡

2018-06-22 13:54

〔記者蘇芳禾／台北報導〕國民黨新竹縣長提名引發爭議，林為洲辦公室今天公布自己領先其他候選人的民調。日前傳出民進黨秘書長洪耀福致電表達關心，洪耀福今天出席活動時表示，基於老朋友的立場，他曾經致電安慰國民黨立委林為洲，並且鼓勵林要繼續努力，至於要怎麼決定，政治人物自己負責任。兩人會找時間喝杯咖啡。

故鄉在彰化王功的洪耀福上午出席立法院「彰化珍珠蚵最優先」美食活動。

國民黨2018新竹縣長提名撤銷全民調，徵召新竹縣副縣長楊文科參選，讓原呼聲頗高，過去曾加入民進黨的國民黨立委林為洲痛斥「被做掉」，且決定自辦民調。

洪耀福說，自己是基於老朋友的立場，鼓勵安慰林為洲，國民黨在提名過程其實太粗暴，這點對政黨政治來講是不好的示範。

洪耀福坦言，有鼓勵林為洲要堅持（參選），做為政治人物要對自己的信念、選民負責，希望林要勇敢面對自己的選民，兩人說找時間喝杯咖啡。

至於嘉義縣副縣長吳芳銘脫黨參選，與吳芳銘兩人都曾擔任民進黨前主席許信良幕僚的洪耀福表示，嘉義縣經過黨內初選程序，已經提名前農委會副主委翁章梁代表民進黨參選，翁過去的歷練和經驗都非常豐富，民進黨對嘉義選情非常有信心，不管什麼狀況，對嘉義縣選舉充滿絕對的信心和把握。