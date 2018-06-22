193線拓寬案訴願遇大批警力 環團：政府這麼怕人民？

環團高呼「開發目的變變變、環評程序強過關」，現場加支持者只有少少的5、6人到花蓮縣政府門口表達訴求，但現場卻有超過30名警力把縣府出入口都圍起來。（記者花孟璟攝）

2018-06-22 14:05

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮縣府今年4月通過縣道193線拓寬案環評，由於環團認為瑕疵及爭議重重，今天由幸福193聯盟成員譚凱聰、環保聯盟花蓮分會理事長鍾寶珠向花蓮縣政府提出訴願書；雖然環團只來不到10人，警方卻出動3、40名警力把縣府「包圍」住，讓環團直呼「是有這麼怕人民嗎」？花縣環保局長饒忠說，尊重環團提訴願的決定，針對法律認知上的差異，將由訴願委員會進行裁決。

花蓮縣道193線拓寬案，最早是88年通過環評，依環評法16條之1，逾3年始實施開發行為時，應提出環境現況差異分析及對策檢討報告（環現差）。因此開發單位花蓮縣府建設處3年前重啟環評程序，歷經9次環差審查及1次環評大會，雖然會中環評委員也多次提報告書的瑕疵與闕漏處，不過4月縣府環評大會仍通過北段的第二次環差分析報告，讓環團難以接受。

包括環保聯盟花蓮分會、幸福一九三聯盟、地球公民基金會、黑潮海洋文教基金會、好好享想花蓮論壇等環團等成員約6、7人，繼昨天在台北環保署開記者會，今天到花蓮縣府遞交環評訴願書，現場沒有拉布條「僅呼口號」，但花蓮警方卻派出超過30名警力「把縣府入口圍住」，讓環團不滿「政府有這麼怕人民嗎」？

地球公民基金會詹壹雯說明，縣府105年9月30日通過的193線「環境現況差異分析及對策檢討報告暨環境影響差異分析報告」（環現差）中，載明「本案新城鄉路段至花蓮市北濱路段維持暫不拓寬改善」，但今年又另提北段環差報告，另闢西移路線以避過國土保安林，引發環評委員何鎮平質疑，新闢的4.4公里已是北段路線近8成比例，應重作環評，但縣府卻堅持「起訖點相同」，因此「新闢道路仍是原來的193線」，前後自相矛盾，已違反環現差報告書內容。

訴願人譚凱聰說，縣道193線北段是花蓮最美麗的臨海道路，不希望環評過程的瑕疵造成破壞，不僅開發目的一再變更「不斷找理由」只為了拓寬；其次，經費已被中央收回「錢從哪裡來」？拓寬後引進大量車流，卡在七星潭區無法拓寬的路段，預言「未來七星潭恐將塞爆」。

譚凱聰說，擔心縣府「球員兼裁判」導致訴願不過。他說，藝術家艾未未拍攝「老媽蹄花」曾說，「要把每個環節全走過一次」，以證明「是否真的每個環節都糟糕透頂」？他希望這個國家不要讓人民透過行政訴願、行政訴訟，都仍然無法行合理的行政救濟，導致程序的瑕疵無法被修正。

縣府環保局長饒忠說，193環評案過程公開透明，過程中開發單位、主管單位及委員都有對於環團的意見做出答覆說明，過程合乎環評法，縣府針對人民提訴願抱持尊重態度，針對法律認知的差異將由訴願委員會來裁決。

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