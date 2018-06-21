姚文智推捷運月票0元 孫大千發文酸：買單的豬是誰？

2018-06-21 17:40

〔記者蕭婷方／台北報導〕民進黨台北市長參選人姚文智日前推捷運月票0元，表示是把電商消費回饋化作點數，將電子支付、消費做結合，他更套用經濟學常用邏輯，「羊毛出在狗身上，豬買單」。前立委孫大千今天在臉書發文酸說，麻煩姚文智大師賜教，買單的豬是誰？若一年可變出300億元的經費，「真是財神爺轉世」。

姚文智日前說，目前悠遊卡紅利回饋低於一般信用卡，而民生必須的悠遊卡，發卡數達6200萬張，但紅利回饋只有千分之5，主張可將電商消費回饋化做點數，實際回饋使用民眾。

孫大千發文酸說，姚文智的政見可以說是政壇百年難得一見的奇才，應該要去選總統。孫說，姚文智的政見說，部分用里程數、點數回饋、電商紅利回饋來折抵，一部分涉及數位廣告點擊率，但是搭飛機有里程數累積，是因為花錢買機票，悠遊卡就算結合App的應用程式，也要在App上購物消費，這樣怎麼會算是免費？

孫大千說，信用卡發卡銀行會向業者收取手續費，而悠遊卡是儲值卡，所以沒有手續費啊，若姚主張「羊毛出在狗身上，豬買單。」那幫全民買單的豬到底是誰？

孫大千說，姚文智的「神邏輯」，若能變出一年高達300億的經費，簡直是財神爺投胎轉世，這樣的民族救星，一代偉人，他不當總統，是台灣的損失。