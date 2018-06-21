內政部槓時力：「都更條例」修正動議將損害公共利益

2018-06-21 20:19

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院時代力量黨團針對「都市更新條例修正草案」提出5項修正動議。對此，內政部今日表示，該修正動議涉及到司法層面問題，恐非行政機關得以處理。

時力黨團所提修正動議，包含「受實施者指揮監督之人如有不法行為，主管機關應不核准或撤銷計畫」、「提高公辦都更免徵求私權同意之限制門檻」、「維持現行所有權人撤銷同意書規定」、「增加代拆前協調範圍包括替代方案」、「都更過程所有資訊應公開於網站」等5項。

內政部研議後，針對「受實施者指揮監督之人如有不法行為，主管機關應不核准或撤銷計畫」指出，不法行為的認定及損害賠償的責任歸屬，因事涉刑事、民事，行政機關無權限，也無能力可以判定。

另外，本修正動議條文也違反比例原則，將致少數不同意者與實施者互相抹黑，不但縣、市政府無法執行，會使都更處於不穩定狀態，將造成公共利益重大損失。

其次，對於「提高公辦都更免徵求私權同意的限制門檻」，內政部說明，目前審竣條文規定，公有土地過半可免徵求私產同意的修正，主要為避免少數私有所有權人即可左右公辦都更推動與否的決定。

內政部強調，如果依時代力量黨團的意見修正，公有土地未達5分之3應徵求私地主同意，則案件的同意比例掌握在5分之2私地主手中，如果其中部分私地主反對，公辦都更案就無法推動，將導致公辦都更範圍內少部分私有地可以合法「以小吃大」。

對於「維持現行所有權人撤銷同意書規定」，內政部提及，現行機制於實務執行上對於權利義務相同，因無客觀具體的認定條件，常常造成執行困難，這次修法參酌各界意見，提出所有權人於公開展覽時，對於其分配利益有減損，均得主張撤銷原簽訂的同意書，以利執行並保障其權益。

在「增加代拆前協調範圍包括替代方案」修正動議，內政部也說，權利變換計畫已嚴謹程序審議核定發布實施，即表示計畫內容具體可行，代拆為最後的執行工具，因此對於其範圍內應予拆除之土地改良物拆遷前的協調事項，應以涉關拆遷之期日、方式、安置或與其他拆遷相關事項為範圍。

至於「都更過程所有資訊應公開於網站」，內政部強調，現行「都更條例施行細則」已有實施者資訊揭露規定，地方政府在核定計畫時，並要求實施者設置個案專屬網站，提供各階段相關資訊，如認為有再擴大資訊公開的內容項目，建議在施行細則第2條之1檢討規範。

內政部指出，時代力量黨團這次提出的修正動議，立意良善，惟政府部門仍需更周全細膩考量將來實務執行上，可能面臨到的各種問題，「都市更新條例」第9次修正草案已歷經立法院內政委員會多次審查，期待於本次臨時會能順利通過，以提升國人整體居住環境品質，並加速城市再生。