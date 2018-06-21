職災家屬控偏袒資方 職安署：絕無調查不公

國民黨立委陳學聖、工傷協會今天（21日）舉行「職安署調查失職！還有多少『被做掉』的過勞案？」記者會，邀請山隆通運呂姓司機疑似過勞引發腦中風死亡案的家屬出席，呂太太（左）在會中落淚說明，認為職安署不僅調查不公，也缺乏對現場載貨工時的調查能力。（記者廖振輝攝）

2018-06-21 16:25

＃將第一段、第二段的工「殤」協會更正為「傷」

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨立委陳學聖、工傷協會偕同於去年3月在工作中出血性腦中風死亡的山隆通運駕駛呂智偉家屬，指控勞動部職業安全衛生署在調查過程僅採信雇主的資料與說法；職安署強調絕無忽視家屬說法導致調查不公的情形。

陳學聖、工傷協會理事長林淑真、成員賀光卍，偕同呂智偉妻子兼隨車助理鄭淨蓮、呂父、呂母召開記者會，針對呂智偉在去年3月於工作中，因出血性腦幹中風而死亡一案，職安署在該案後續調查是否為過勞提出質疑。

賀光卍指出，職安署在2次調查報告都認定此案不符合過勞的要件，會影響後續勞保職災給付及雇主賠償，且職安署調查不公，只採用雇主說法及資料，卻忽視最了解呂智偉真實工作情況的呂太太等家屬的說法。

賀光卍表示，職安署的調查報告只聽取雇主及雇主找來的司機說法，並以此認定該案不符合過勞要件，等於是國家透過嚴苛的認定，來為雇主卸責、背書，讓人懷疑不只調查能力不足、調查不公，導致勞工居於劣勢。

呂智偉妻子聲淚俱下地表示，她從早到尾都跟著先生一起工作，更是一起上下班，但她提供的工時紀錄反被職安署懷疑而採信山隆的說法，還懷疑家屬故意把工時說很長，例如他們週末會到工廠裡貨，公司卻說沒有。

職安署勞工保護組長許莉瑩表示，職安案件調查很複雜，但過程中絕不會有任何偏袒或不公，而調查過勞報告並非行政處分，是提供勞保局作為勞工保險職業病給付，以及各地方主管機關處理勞資爭議時職災補償等行政處份的參考，後續才會有行政救濟程序。