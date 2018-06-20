軍人年改深夜11時20分三讀通過 拚7/1同步上路

立法院院會20日晚間三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例」，院長蘇嘉全敲下手中議事槌。（記者黃耀徵攝）

2018-06-20 23:28

〔記者曾韋禎／台北報導〕立法院會挑燈夜戰，終於在深夜11時20分三讀通過「陸海空軍軍官士官服役條例修正案」，完成軍公教年改最後一塊拼圖。退役軍人將按服役20年俸率55%、年增2%，重算退休金額度；若已退人員的所得超過3萬8990元或新制俸額，將分10年緩步調整。

立法院會原定在上午9時開始處理無共識條文，但國民黨團搶先佔領主席台，並自備麥克風輪番斥責軍改是欺負退役、欺騙退役。民進黨團則自10時起，發動優勢人力擠進主席台，以多人包夾一人，逐一勸離國民黨立委，院會因而延至10時40分才恢復進行。且因國民黨團逐條登記10人發言，儘管無共識條文僅16條，仍拖延至剛剛才完成全案三讀。

新修條文將軍人服役20年起支俸率從現行的40%提高至55%，年增率維持2%，軍官俸率上限90%、士官95%，最低保障金額3萬8990元。若已退人員的所得低於樓地板或新制俸額，一毛不砍；超過新制俸額，則分10年緩降，並於第11年歸還18%優存本金；領一次退者，將分6年調降至6%。

因公或作戰致傷、身障者，以及現年滿85歲、校級以下軍士官，可續領18%優存利息。

除年改結餘款將全數挹注回退撫基金，政府也會每2年撥補200億元，總計10年撥補1000億元；提撥費率則將從現行的12%逐年調至18%。

若領取人在退休後才結婚，其配偶要在領取人亡故後改領半額的遺屬年金，須年滿55歲、婚姻存續滿10年。

領有月退俸，若再任公職、行政法人、政府捐贈達20%的法人或事業、私立大專院校專任教職，且薪資逾3萬3140元者，將停發月退俸。但已轉任技警、司機、技工、工友、工人，或受軍事機關回聘為雇員者，不在此限。

現役人員的薪資採計期間，將從最後1個月改為最後在職1/5期間之均俸。

新修條文也比照狼師條款，增列「狼教官條款」，若教官在退休或離職後被發現曾於在職期間犯下校園性侵案且經判刑確定，須繳還已領退休或資遣金。

未來退休所得不再與軍公教調薪連動，授權行政院會同考試院視國家整體財政、平均餘命、物價指數等狀況調整；但若調升逾5%或減少，應經立法院同意。新修條文也授權行政院訂定施行日期。

民進黨立委王定宇指出，由於起支俸率已經提高15%，不但有利現役人員，也盡量降低對已退人員之衝擊。