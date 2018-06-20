獨派集結挺姚文智 齊批柯文哲「柯買辦」、「綜藝咖」

2018-06-20 12:42

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市長選戰增溫，今天台灣社、北社、台灣國等近20個獨派團體集結，力挺民進黨台北市長參選人姚文智，炮口一致對向台北市長柯文哲不適任，指4年前傾全力相助柯，柯當時自稱「墨綠」，後來不但露出真面目變成「紅柯」、「柯買辦」，且滿口謊言、表裡不一，宛如「綜藝咖」，是最沒有文化素養的台北市長。

台灣社、台灣北社、台灣國、一邊一國行動聯盟等近20個獨派團體，今天上午集結召開記者會，力挺姚文智參選，會前更高喊「支持姚文智，光復台北市！」

姚文智以台語發言表示，感謝本土社團牽成，他要致力重建台北作為國家首都，共有三層次：第一，有主體性，和國際城市交流，要有首都格局；第二，要和台灣其他縣市合作，畢竟台北有很多資源、是經濟產出的重要城市，要充當台灣窗口，當選第4年，更要結合各縣市，舉辦「台灣博覽會」；第三，要和中央政府合作，扮演重要打拼的角色，這個角色不應偏向上海雙城論壇，要仿照1994年前任市長陳水扁，建立更多雙城互動，跟東京大阪、首爾、曼谷，跟其他重要城市交流互動，慢慢從Chinese Taipei變回Taiwan Taipei，前者是困境，不得不然，後者是理想，是台灣打拼的必然，這是國家首都的思考，強調這場選舉是追求國家主體性的展現。

台灣社社長葉森表示，柯文哲變成「柯買辦」、「綜藝咖市長」，他們要的是Taiwan Taipei而非Chinese Taipei，看到姚文智協助時任高雄市長謝長廷，幫助高雄蛻變，他務實努力，盼望他能消除黨國餘孽，帶領台北市成為國際性城市。

台灣北社社長李川信表示，陳水扁任內辦過首都論壇，後來兩任市長沒有，柯文哲也沒有台灣本土思想，「柯文哲是最沒有文化素養的市長」，2022年姚文智要辦台灣博覽會，這個宏觀是過去歷任市長少見，可以呈現台灣面貌；他肯定姚文智所提遷移松機的政見，讓台北市更有生活品質，綠地加大。

台灣教師聯盟理事長蕭曉玲說，4年前支持柯文哲，當時還辦了700多人的支持活動，後來發現太可怕了，變成「放話市長」，不論是吳音寧或自己的事情也好，反映柯表裡不一、滿口謊言，只會耍嘴皮子；她批柯近日譏笑姚文智選不上，但自己政見也沒有兌現；她說，Taiwan Taipei是大家的希望，盼基層教師看清這點，對基本核心價值要捍衛，才能為人師表，不要像柯一樣反覆、硬拗，希望姚劍及履及。

一邊一國行動聯盟理事張銘祐說，獨派團體在座80%支持柯文哲，4年前一起開會相挺，他們發現對不起姚文智，因為柯文哲的白色變成操弄藍綠惡鬥，把台灣價值講成台北價值，柯文哲有代表台灣人嗎？

張也批評，柯口中的5大弊案變成5大案，蔡壁如（市府顧問）還可以跟遠雄見面，所有事情都變成藍綠惡鬥；4年前柯自稱墨綠，獨派傾全力相助，現在連國北教大市長獎都可以讓白狼去頒獎，今天本土社團站出來相挺姚文智，如果4年前是姚當，現在台北一定不一樣。

阿扁聯誼會秘書長施鴻銘表示，日後將全力助選姚文智，希望姚將來為北市未來勾勒願景，寫出亮麗的成績單，成為世界十大都市；他說，目前有社會賢達反對松山機場的遷建，但大家忽略松機是不合格的國際機場，是一個很危險的機場。

台灣國秘書長陳峻涵表示，大家要看清楚柯文哲的人格特質，不符合台灣男人敢作敢當的氣魄，例如對於財產申報一事；他也預告，明天下午會在監察院，要求糾彈柯文哲，讓大家看清楚柯真面目，只會用政治手段在藍綠之間獲取政治利益，這場選舉不是單純市長選股，而是「紅柯對戰台灣本土價值」。

台北水噹噹姊妹聯盟前理事長陳亮吟說，月票0元交通費，一開始看到覺得怎麼可能，發現近日被網軍罵臭頭，但仔細想想，發現說的是有可能，就像坐飛機有里程數扣掉服務，想想不無道理，姚真的不簡單，是有頭腦的市長。

公益會副執行長王沈源，柯文哲是從我們這裡推選出來，這次要痛改前非，2018要全力支持姚文智。台灣母語教師協會理事張慶豐說，選什麼候選人就過什麼樣的生活，選姚文智就對了。