北農臨時董事會流會 柯P：北農不是北市府想怎樣就怎樣

2018-06-20 11:44

〔記者沈佩瑤／台北報導〕北農昨召開臨時董事會，農委會官股及七大公會全數缺席，僅北市府官股代表及全國農會代表共9人出席，最後因人數不足宣告流會。台北市長柯文哲今出席聯合醫院反毒活對後受訪直言，這可以讓社會大眾清楚知道，北農不是北市府想怎樣就怎樣，不過北市府作為主管機關，該監測、該監督的還是會做，但也暗批，他不曉得其他政黨想法，他的態度就是公開透明，不需要替誰背書或辯護。

柯文哲指出，吳音寧事件在議會、在社會上有這麼多討論跟疑慮，他的態度是不偏袒，把不管是韓國瑜或吳音寧的帳冊整理後，在董事會報告，董事會自己決定到底要對媒體揭露到什麼程度，但他態度就是公開透明、速戰速決，「我也不喜歡拖。」

話鋒一轉，柯文哲說，昨天的流會也可以讓社會大眾很清楚知道一件事情，北農的股權北市府就是22%，在25席董事中只佔了5席，不是北市府完全可以掌握人事，昨天就很清楚，北市府派的5席董事都出席，可是還是流會，「表示我們沒有辦法控制董事會，沒有辦法控制北農人事」，不過作為主管跟監理機關，市場處還是北農的監理機關，可以監理、可以監測，該做的還是做。

媒體又問，農委會昨明白說沒必要去，是否還是把北農當作政治工具？柯重申，他認為公開透明，把資料顯現出來，這是把爭議解決最簡單的辦法，如果不處理，謠言或說流言就一直傳下去，「我不曉得其他政黨或其他人想法，反正我也沒有幹什麼，我們自己沒有問題」，就是公開透明，把資料顯現出來就好，何必替誰背書、替誰辯護，都不用。

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