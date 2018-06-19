獨家》喬文大宿舍案？ 新北城鄉局周繼祖：聆聽沒參與討論

2018-06-19 15:47

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨新北市長參選人侯友宜涉入文化大學宿舍爭議案，新北市政府副秘書長邱敬斌、城鄉發展局副局長汪禮國因拜會北市府官員，被影射涉嫌關說。今天有媒體爆出，捲入關說疑雲的不只邱、汪2人，還有另一位「周姓科長」。本報獨家找到被點名「喬事」的新北市城鄉局副總工程司周繼祖，他喊冤表示，當天純粹是和老朋友喝咖啡、閒聊，沒有其他目的。

媒體報導指出，台北市都發局長林洲民證實，6月11日林洲民除了新北市府副秘書長、城鄉局副局長汪禮國之外，還有一位汪禮國的城鄉局屬下「周姓科長」（筆誤，正確為副總工程司），赴北市府找建築管理科林玄理及另外兩位相關業務的科長會談文大宿舍案。

對於外界指控，周繼祖連忙澄清說，6月11日汪禮國臨時邀約，希望利用午休時間到北市府找「阿華」（北市建管處總工程司陳建華）吃飯，順道探望老朋友，祝賀陳建華升官，原本要約吃午餐，後來因時間太趕，只到陳健華辦公室坐一坐，喝咖啡聊天，他們停留時間不久，1點40分左右就回到新北市府。

周繼祖表示，他過去在台北市都發局服務，和北市府的官員都是認識多年的老同事、老朋友，大家隨口閒聊幾句，在場人士談到最近的時事文大宿舍案時，他只是靜靜地在旁邊聆聽，沒有參與討論，他也很無奈，「事情怎麼會演變到這個地步？」