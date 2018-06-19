台青赴中實習600名額未滿 國台辦卻膨風「再現盛況！」

2018-06-19 07:18

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國近年鎖定台灣大學生「深度統戰」，以就學與實習等方式強調融合式的「體驗交流」，中國國台辦更連3年主辦「台灣青年暑期實習計畫」，今年號稱提供600個實習名額，目前僅550人報名，顯然「供過於求」、反應未如預期，然而國台辦仍膨風誇稱「再現盛況」。

中國對台生統戰除夏令營、交流團等短期的「請客交流」模式，北京也擴大就學與實習的「體驗交流」，讓台生能在中國生活至少一個月到數年不等，對中國建立好感，讓台青畢業後能到中國就業、創業，甚至落戶。

砸錢補貼實習 誘台青到中國創業、落戶

中國的大學對台招生門檻，今年降至學測「均標」。在實習方面，蘇州市、昆山市等各地台辦今年舉辦實習，宣稱可報銷往返機票，並提供每月2千元人民幣（約9400元台幣）的實習補貼。最近「海峽論壇」舉辦的台灣人才對接會，還首次推出台生暑期實習計畫，據稱未來每年的4、5月將引導雙方對接。

此外，國台辦也透過旗下「中國台灣網」的青年公社舉辦暑期實習，去年宣稱近千職缺，並提供住宿及不少於2千元人民幣的補貼。在暑假結束後，國台辦去年9月在例行新聞發佈會上表示，有4千多名台灣青年學生暑期在大陸各地事業單位實習。

國台辦今年續辦第三屆暑期實習，在上週的新聞發佈會上表示，今年提供約600個名額，目前有550位台生投出簡歷，其中在台灣各大學就讀的有340餘人。不過，據招募說明，第一階段報名早在上月底結束，現正進行簡歷篩選和面試。

不具名學者認為，可能受氣氛影響，國台辦招募轉趨低調，但背後動作仍多。相較於國台辦，根據教育部的「大專校院校外實習媒合平台」，近期提供605個職缺，但162所大學有1393個需求，近800名學生暑期無處實習，恐流向中國。

中研院社會所副研究員林宗弘強調，國台辦拿錢補貼實習，我政府也應祭出獎勵措施，鼓勵青年人才留下實習，尤其是對「五加二」等關鍵性產業。台北醫學大學通識教育中心副主任張國城也說，政府無法禁止國人赴中，就應良性競爭，提高台生留台實習誘因。